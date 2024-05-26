Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая
В понедельник на корты Парижа выйдут три украинки
27 мая продолжат играть матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В понедельник на корты Парижа выйдут три украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда
Корт №5. 2-й запуск (14:00*)
Ангелина Калинина (№48 WTA) – Камила Осорио (№77 WTA)
Корт №5. 3-й запуск (15:30*)
Юлия Стародубцева (№142 WTA) [Q] – Кристина Букша (№73 WTA)
Корт Сюзанн Ленглен. 4-й запуск (17:00*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Каролина Плишкова (№52 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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