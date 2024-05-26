Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая

27 мая продолжат играть матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В понедельник на корты Парижа выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 2-й запуск (14:00*)

Ангелина Калинина (№48 WTA) – Камила Осорио (№77 WTA)

Корт №5. 3-й запуск (15:30*)

Юлия Стародубцева (№142 WTA) [Q] – Кристина Букша (№73 WTA)

Корт Сюзанн Ленглен. 4-й запуск (17:00*)

Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Каролина Плишкова (№52 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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