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Ролан Гаррос
26 мая 2024, 14:04 |
210
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая

В понедельник на корты Парижа выйдут три украинки

26 мая 2024, 14:04 |
210
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 мая продолжат играть матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В понедельник на корты Парижа выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 2-й запуск (14:00*)
Ангелина Калинина (№48 WTA) – Камила Осорио (№77 WTA)

Корт №5. 3-й запуск (15:30*)
Юлия Стародубцева (№142 WTA) [Q] – Кристина Букша (№73 WTA)

Корт Сюзанн Ленглен. 4-й запуск (17:00*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Каролина Плишкова (№52 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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