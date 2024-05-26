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  4. Виктор СКРИПНИК: «С такой игрой мы заслужили вылет»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 13:28 |
299
0

Виктор СКРИПНИК: «С такой игрой мы заслужили вылет»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Вереса»

26 мая 2024, 13:28 |
299
0
Виктор СКРИПНИК: «С такой игрой мы заслужили вылет»
НК Верес. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (1:2) в матче 30-го тура УПЛ:

«Я скажу 3 вещи. Во-первых, хочу поблагодарить «Кривбасс», который не имея турнирной мотивации обыграл «Минай», когда все говорили, что в том матче обязательно что-то случится. Это огромный плюс для украинского футбола. Второе, с такой игрой мы заслужили на вылет. В-третьих, я команду поблагодарил за сезон.

Мы расстроены. Что-то здесь комментировать – это издеваться над собой. Все понимают, в какой мы оказались ситуации. Поздравляю «Верес» с победой и это все, что я хочу сказать. Футбол – это не только цветы и победы. Что будет дальше – мы узнаем со временем».

По итогам сезона «Металлист 1925» вылетел в Первую лигу, став худшей командой УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Виктор Скрипник пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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