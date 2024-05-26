Марта КОСТЮК: «Чем выше ты в рейтинге, тем больше появляется давления»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о дополнительном давлении, которое связано с ожиданием от нее успешных результатов.

«Я не слежу ни за какими комментариями, ничего не читаю. У меня есть моя команда, есть наш процесс. Что касается давления, то чем выше ты в рейтинге, тем больше появляется давления. Ты и сам от себя ожидаешь больше, чем прежде. На мой взгляд, это естественный процесс, и к нему нужно относится спокойно. По-другому не будет, если ты хочешь стать лучшим.

Честно говоря, мне нравится быть в этом статусе, потому что я много лет к этому шла. Это такая проблема, которую хотят все – проблема давления, когда ты хорошо играешь и у тебя высокий рейтинг», – сказала Марта.