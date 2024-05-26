Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего КАРИОКА: «Очень тяжелый сезон у нас получился»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 13:01 |
116
0

Диего КАРИОКА: «Очень тяжелый сезон у нас получился»

Полузащитник «Колоса» прокомментировал победу над «Зарей»

26 мая 2024, 13:01 |
116
0
Диего КАРИОКА: «Очень тяжелый сезон у нас получился»
ФК Колос. Диего Кариока

Бразильский полузащитник ковалевского «Колоса» Диего Кариока прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ:

«Очень тяжелый сезон у нас получился. Теперь у нас будет время для перезагрузки, чтобы сделать выводы, спокойно проанализировать ситуацию и понять, что нам нужно сделать, чтобы подняться на те позиции, на которых мы должны быть.

Да, у нас была сложная ситуация, когда была замена тренера, и это было испытание и для футболистов, и для тренерского штаба, и для стаффа. Эта победа в последнем матче сезона продемонстрировала, что мы можем делать больше. Это очень хорошо для «Колоса», для команды и для всего клуба.

Да, я понимаю, что наше итоговое место - не то, на что надеялись фанаты. Мы должны перевести дух, подготовиться и в следующем сезоне вернуться еще сильнее, чем были. Это время для перезагрузки. Следующий сезон должен быть лучше, чем нынешний».

Этот сезон «Колос» завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «С такой игрой мы заслужили вылет»
Александр ПОЗДЕЕВ: «Качество игры было не таким, какого мы хотим»
Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос Диего Кариока
Дмитро Вербинський Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Футбол | 26 мая 2024, 10:17 22
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Это будут не только украинцы

ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал
Хоккей | 25 мая 2024, 17:53 1
ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал

Чехи у себя дома сыграют за золото

Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Бокс | 25.05.2024, 22:18
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
Бокс | 25.05.2024, 20:18
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Футбол | 26.05.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 2
Футбол
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
25.05.2024, 00:05 61
Футбол
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
25.05.2024, 00:54 3
Футбол
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
25.05.2024, 10:56 8
Бокс
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
25.05.2024, 07:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем