Цифры и факты. Важнейшие события 30-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 30-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» четвертый раз в истории терпит поражение после досрочного завоевания чемпионского титула.

Горняки прерывают две свои беспроигрышные серии: общую – из 17 матчей (+15=2) и гостевую - из 14 (+10=4). Последний раз дончане уступали соперникам 12 ноября 2023-го - 1:3 дома с «Днепром-1», а на чужих полях - 4 июня того же года – 1:2 с «Ворсклой».

Завершается и голевая серия оранжево-черных, которая составила 13 игр.

20-й матч в чемпионатах Украины проводит наставник «Шахтера» Марино Пушич (+16=2-2, 40-14).

50-й раз выходит на поле в рядах горняков Егор Назарина (ЧУ – 40, КУ – 2, ЕК – 8).

10-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Полесья» проводит Сергей Шищенко (+5=2-3, 13-14).

«Рух» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в поединках с «Динамо» (1 ничья и 6 поражений).

Подопечные Виталия Пономарева устанавливают личный рекорд, забивая в родных стенах 7 игр подряд.

400-й матч в карьере проводит Александр Караваев (ЧУ – 257, КУ – 31, СК – 3, ЕК – 60, СУ – 49).

ФК Динамо

«Днепр-1» берет верх над «Черноморцем» во всех 6 встречах в элитном дивизионе (мячи 16-4).

Днепряне одерживают 30-ю победу на чужих полях.

Мяч, забитый Максимом Третьяковым, оказывается 200-м, пропущенным одесситами в УПЛ при Романе Григорчуке, и 50-м, пропущенным голкипером «моряков» Данилой Варакутой.

Общая безничейная серия «Черноморца» достигает 13 игр (+2-10), а домашняя – 11 (+4-7).

Юрий Вернидуб проводит 60-й матч в чемпионатах Украины во главе «Кривбасса» (+29=11-20, 77-60).

Денис Кузык становится автором 50-го гола криворожцев в этом сезоне.

«Минай» прерывает две свои рекордные голевые серии: общую – из 10 игр и выездную - из 4-х. Последний раз закарпатцы оставались на «сухом пайке» 12 марта 2024 года – 0:2 в гостях с «Шахтером».

ЛНЗ одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-2), а «Ворскла» терпит 3-е кряду поражение в гостях (мячи 2-5).

Олег Дулуб празднует 10-ю викторию во главе черкасщан.

Полтавчане проводят 175-й безголевой матч на чужих полях, устанавливая новый антирекорд УПЛ.

Подопечные Сергея Долганского пропускают 10 игр подряд.

«Колос» с 6-й попытки впервые побеждает в гостях у «Зари».

Ковалевцы одерживают 20-ю победу на чужих полях.

Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Александр Поздеев (в 5-й игре).

Олег Ильин проводит 117-й матч за «Колос» в элитном дивизионе и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Вадима Милько.

«Заря» 10-й раз в этом сезоне не может поразить ворота соперников.

90-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Юрий Коваль (+17=24-49, 70-135).

«Верес» побеждает «Металлист 1925» во всех 5 встречах (мячи 13-5).

Желто-синие поднимают планку двух клубных достижений, продлив голевую домашнюю серию до 8 матчей, и реализовав 6-й пенальти подряд.

Харьковчане обновляют два личных антирекорда, пропуская в общем 23 игры кряду, а на своем поле – 11.

СК Днепр-1

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Адамюк («Днепр-1»), 100-й – Виталий Ермаков («Черноморец»), 50-й – Николай Михайленко («Александрия»), 1-й – Тимур Бутенко («Кривбасс»), Александр Домолега («Ворскла»), Тарас Лях («Оболонь») и Даниил Чечер («Полесье»).

Во втором для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валентин Горох («Колос»).

30-й мяч в УПЛ забивает Максим Третьяков, 25-й – Кирилл Ковалец, 5-й – Денис Кузык, 1-й – Самба Диалло (в 11-й игре).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Олег Очеретько («Днепр-1») и Оливье Тилль (ЛНЗ),

1-й дубль в УПЛ делает Жуан Алвина (в 13-й игре).

11-й пенальти из 12 реализовывает Владлен Юрченко.

Педринью становится автором 40-го автогола легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины и 300-го гола хозяев в сезоне-2023/24, а Антон Царенко забивает 100-й мяч «джокеров».

1-й сухой матч в УПЛ проводит Кирилл Самойленко (во 2-й игре).

80-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Антон Глущенко («Ворскла») и Андрей Кухарук («Верес»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ