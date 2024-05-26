Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»
Главный тренер «Зари» прокомментировал поражение от «Колоса»
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (0:1) в матче 30-го тура УПЛ:
«В этом матче у нас было две задачи: дать сыграть тем, кто имел мало игровой практики, и посмотреть наш резерв. В первом тайме выглядели достаточно неплохо. Были моменты, должны были забивать гол. Спорное решение по поводу пенальти.
Сделали вынужденную замену Слесара. Потеря концентрации в одном моменте и пропустили мяч. Игра была, скорее, ничейная.
Этот сезон был для нас провальным. Особенно его осенняя часть. Весной сумели стабилизировать ситуацию, хотя концовка чемпионата была сложной. Большое количество травм, а уже когда решили задачу минимум, то начали экспериментировать с составом, чтобы посмотреть на некоторых ребят в деле. Будем двигаться вперед и работать дальше».
По итогам сезона «Заря» заняла 10-е место в УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.
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