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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 12:04 | Обновлено 26 мая 2024, 12:07
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0

Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»

Главный тренер «Зари» прокомментировал поражение от «Колоса»

26 мая 2024, 12:04 | Обновлено 26 мая 2024, 12:07
600
0
Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (0:1) в матче 30-го тура УПЛ:

«В этом матче у нас было две задачи: дать сыграть тем, кто имел мало игровой практики, и посмотреть наш резерв. В первом тайме выглядели достаточно неплохо. Были моменты, должны были забивать гол. Спорное решение по поводу пенальти.

Сделали вынужденную замену Слесара. Потеря концентрации в одном моменте и пропустили мяч. Игра была, скорее, ничейная.

Этот сезон был для нас провальным. Особенно его осенняя часть. Весной сумели стабилизировать ситуацию, хотя концовка чемпионата была сложной. Большое количество травм, а уже когда решили задачу минимум, то начали экспериментировать с составом, чтобы посмотреть на некоторых ребят в деле. Будем двигаться вперед и работать дальше».

По итогам сезона «Заря» заняла 10-е место в УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос Юрий Коваль пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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