Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 11:58 | Обновлено 26 мая 2024, 12:08
63
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Черноморцем»

26 мая 2024, 11:58 | Обновлено 26 мая 2024, 12:08
63
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»
СК Днепр-1. Олег Очеретько

Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 30-го тура УПЛ.

– Гол в день рождения – хорошее получилось празднование?

– Да, очень хорошо. Вообще не ожидал, что так произойдет.

– В целом, с каким настроением выходил на игру?

– С боевым, стремились победить. Нам надо было только побеждать, ведь матч был за попадание в еврокубки, что очень важно для нас.

– Из-за болезней Бабенко и Пихаленка пришлось сегодня переформировывать среднюю линию. Как изменилась твоя задача на игру?

– Да, задача полностью изменилась, ведь теперь я больше играл на оборону, чем на атаку. То есть, больше помогал защите.

– Точные удары головой перед сезоном не считались твоим основным талантом.

– Вова Адамюк всегда надо мной подтрунивал, что я не умею играть головой, но я доказал, что могу и головой забивать.

– И как раз с его передачи.

– Да-да.

– В ближайших планах отдых?

– Да нет. Только три дня отдыха, а потом еду на турнир в Марсель с Олимпийской сборной. Так что отдыха почти не будет.

– Лето будет напряженное. На Олимпиаду планируешь попасть?

– Конечно, все ребята, кто играли за команду, и с которыми я общаюсь, все хотят поехать на Олимпиаду.

– Какие ожидания от этого турнира?

– Надо ехать только ради победы, как мы и играли на чемпионате Европы. Хотим тем самым дать шанс людям, которые сейчас воюют на фронте порадоваться и за Украину, и за нас, ведь они делают такое тяжелое дело.

Благодаря победе днепряне обеспечили себе 4-е место в УПЛ и гарантировали участие в еврокубках в следующем сезоне.

По теме:
Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»
Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»
Роман ДИДЫК: «Команда должна выдержать этот удар»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Олег Очеретько Черноморец - Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
Бокс | 25 мая 2024, 20:18 0
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри

Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
Футбол | 26 мая 2024, 07:17 2
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом»

Справились без Месси и Суареса. Интер Майами одолел Ванкувер Уайткэпс
Футбол | 26.05.2024, 07:47
Справились без Месси и Суареса. Интер Майами одолел Ванкувер Уайткэпс
Справились без Месси и Суареса. Интер Майами одолел Ванкувер Уайткэпс
Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
Футбол | 26.05.2024, 09:59
Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Бокс | 25.05.2024, 22:18
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
25.05.2024, 07:58 6
Футбол
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
25.05.2024, 00:46 8
Футбол
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
24.05.2024, 23:31 2
Футбол
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
24.05.2024, 16:55 1
Бокс
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
25.05.2024, 05:57 5
Футбол
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
25.05.2024, 07:29
Бокс
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем