Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»

Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 30-го тура УПЛ.

– Гол в день рождения – хорошее получилось празднование?

– Да, очень хорошо. Вообще не ожидал, что так произойдет.

– В целом, с каким настроением выходил на игру?

– С боевым, стремились победить. Нам надо было только побеждать, ведь матч был за попадание в еврокубки, что очень важно для нас.

– Из-за болезней Бабенко и Пихаленка пришлось сегодня переформировывать среднюю линию. Как изменилась твоя задача на игру?

– Да, задача полностью изменилась, ведь теперь я больше играл на оборону, чем на атаку. То есть, больше помогал защите.

– Точные удары головой перед сезоном не считались твоим основным талантом.

– Вова Адамюк всегда надо мной подтрунивал, что я не умею играть головой, но я доказал, что могу и головой забивать.

– И как раз с его передачи.

– Да-да.

– В ближайших планах отдых?

– Да нет. Только три дня отдыха, а потом еду на турнир в Марсель с Олимпийской сборной. Так что отдыха почти не будет.

– Лето будет напряженное. На Олимпиаду планируешь попасть?

– Конечно, все ребята, кто играли за команду, и с которыми я общаюсь, все хотят поехать на Олимпиаду.

– Какие ожидания от этого турнира?

– Надо ехать только ради победы, как мы и играли на чемпионате Европы. Хотим тем самым дать шанс людям, которые сейчас воюют на фронте порадоваться и за Украину, и за нас, ведь они делают такое тяжелое дело.

Благодаря победе днепряне обеспечили себе 4-е место в УПЛ и гарантировали участие в еврокубках в следующем сезоне.