Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Черноморцем»
Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 30-го тура УПЛ.
– Гол в день рождения – хорошее получилось празднование?
– Да, очень хорошо. Вообще не ожидал, что так произойдет.
– В целом, с каким настроением выходил на игру?
– С боевым, стремились победить. Нам надо было только побеждать, ведь матч был за попадание в еврокубки, что очень важно для нас.
– Из-за болезней Бабенко и Пихаленка пришлось сегодня переформировывать среднюю линию. Как изменилась твоя задача на игру?
– Да, задача полностью изменилась, ведь теперь я больше играл на оборону, чем на атаку. То есть, больше помогал защите.
– Точные удары головой перед сезоном не считались твоим основным талантом.
– Вова Адамюк всегда надо мной подтрунивал, что я не умею играть головой, но я доказал, что могу и головой забивать.
– И как раз с его передачи.
– Да-да.
– В ближайших планах отдых?
– Да нет. Только три дня отдыха, а потом еду на турнир в Марсель с Олимпийской сборной. Так что отдыха почти не будет.
– Лето будет напряженное. На Олимпиаду планируешь попасть?
– Конечно, все ребята, кто играли за команду, и с которыми я общаюсь, все хотят поехать на Олимпиаду.
– Какие ожидания от этого турнира?
– Надо ехать только ради победы, как мы и играли на чемпионате Европы. Хотим тем самым дать шанс людям, которые сейчас воюют на фронте порадоваться и за Украину, и за нас, ведь они делают такое тяжелое дело.
Благодаря победе днепряне обеспечили себе 4-е место в УПЛ и гарантировали участие в еврокубках в следующем сезоне.
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