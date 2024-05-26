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  4. Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 11:47 |
191
0

Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

26 мая 2024, 11:47 |
191
0
Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»
ФК Рух. Олег Федор

Нападающий львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 30-го тура УПЛ:

«Смешанные эмоции. «Рух» показал хорошие результаты по сравнению с тем, что ожидали от команды перед началом чемпионата. То, что команда боролась за самые высокие места, стало неожиданным для всех. Но сейчас мы разочарованы, ведь нам не удалось попасть в еврокубки.

Каждый из нас надеялся получить хотя бы ничью в матче с «Динамо». Эта игра - кульминация нашего сезона и, к сожалению, нам не удалось обеспечить необходимый для нас результат. Но нельзя сосредотачивать внимание только на одном поединке, ведь на дистанции сезона «Рух» терял очки в матчах, где не мог себе этого позволить. Это хороший урок, что следует выкладываться на полную в каждой игре, не расслабляться, потому что потом это может откликнуться в итоговой турнирной таблице.

Мы понимаем, что нужно хорошо подготовиться к следующему сезону и еще упорнее тренироваться. Хочется достигать высоких целей и демонстрировать еще лучшие результаты».

Из-за этого поражения «Рух» завершил сезон 2023/24 на 6-м месте, что не дает команде право на участие в еврокубках.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Олег Федор
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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