Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»

Нападающий львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 30-го тура УПЛ:

«Смешанные эмоции. «Рух» показал хорошие результаты по сравнению с тем, что ожидали от команды перед началом чемпионата. То, что команда боролась за самые высокие места, стало неожиданным для всех. Но сейчас мы разочарованы, ведь нам не удалось попасть в еврокубки.

Каждый из нас надеялся получить хотя бы ничью в матче с «Динамо». Эта игра - кульминация нашего сезона и, к сожалению, нам не удалось обеспечить необходимый для нас результат. Но нельзя сосредотачивать внимание только на одном поединке, ведь на дистанции сезона «Рух» терял очки в матчах, где не мог себе этого позволить. Это хороший урок, что следует выкладываться на полную в каждой игре, не расслабляться, потому что потом это может откликнуться в итоговой турнирной таблице.

Мы понимаем, что нужно хорошо подготовиться к следующему сезону и еще упорнее тренироваться. Хочется достигать высоких целей и демонстрировать еще лучшие результаты».

Из-за этого поражения «Рух» завершил сезон 2023/24 на 6-м месте, что не дает команде право на участие в еврокубках.