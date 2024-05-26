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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 11:38 | Обновлено 26 мая 2024, 11:44
74
0

Металлист 1925 пропустил 23-й матч подряд

Более продолжительную серию с пропущенными голами имела только «Говерла»

26 мая 2024, 11:38 | Обновлено 26 мая 2024, 11:44
74
0
Металлист 1925 пропустил 23-й матч подряд
ФК Металлист 1925

В матче с «Вересом» (1:2) «Металлист 1925» продлил две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - до 23-х игр и домашнюю - до 11. В истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию имела только «Говерла» - 31 матч.

Последний раз харьковчане оставались «сухими» 24 сентября 2023 года, разойдясь по нулям в родных стенах с «Колосом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

31

Говерла

27.03.2010

Оболонь (д)

0:1

07.04.2013

Таврия (г)

2:0

23*

Металлист 1925

02.10.2023

Днепр-1 (г)

0:1

22

Закарпатье

18.09.2005

Таврия (г)

0:1

14.07.2007

Таврия (д)

1:0

21*

Нива Т

13.08.2000

Металлург М (д)

1:1

20

Торпедо

24.05.1997

Карпаты (г)

0:2

17.03.1998

Металлург З (г)

1:0

20

Арсенал

03.08.2013

Ворскла (д)

1:1

07.10.2018

Ворскла (г)

2:0

19

Нефтяник

25.04.1992

Металлист (г)

0:2

29.09.2007

Динамо (г)

1:0

19

Таврия

26.04.2013

Ворскла (г)

2:2

09.11.2013

Заря (г)

0:0

19*

Олимпик

27.09.2020

Шахтер (г)

0:2

17

Звезда

29.08.1999

Металлург Д (г)

0:2

26.05.2000

ЦСКА (д)

0:0

17

Металлург З

14.04.2013

Говерла (г)

0:2

01.11.2014

Черноморец (д)

0:0

17

Александрия

07.06.2020

Динамо (г)

1:5

07.11.2020

Львов (д)

1:0

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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