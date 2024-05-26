Металлист 1925 пропустил 23-й матч подряд

В матче с «Вересом» (1:2) «Металлист 1925» продлил две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - до 23-х игр и домашнюю - до 11. В истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию имела только «Говерла» - 31 матч.

Последний раз харьковчане оставались «сухими» 24 сентября 2023 года, разойдясь по нулям в родных стенах с «Колосом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 31 Говерла 27.03.2010 Оболонь (д) 0:1 07.04.2013 Таврия (г) 2:0 23* Металлист 1925 02.10.2023 Днепр-1 (г) 0:1 22 Закарпатье 18.09.2005 Таврия (г) 0:1 14.07.2007 Таврия (д) 1:0 21* Нива Т 13.08.2000 Металлург М (д) 1:1 20 Торпедо 24.05.1997 Карпаты (г) 0:2 17.03.1998 Металлург З (г) 1:0 20 Арсенал 03.08.2013 Ворскла (д) 1:1 07.10.2018 Ворскла (г) 2:0 19 Нефтяник 25.04.1992 Металлист (г) 0:2 29.09.2007 Динамо (г) 1:0 19 Таврия 26.04.2013 Ворскла (г) 2:2 09.11.2013 Заря (г) 0:0 19* Олимпик 27.09.2020 Шахтер (г) 0:2 17 Звезда 29.08.1999 Металлург Д (г) 0:2 26.05.2000 ЦСКА (д) 0:0 17 Металлург З 14.04.2013 Говерла (г) 0:2 01.11.2014 Черноморец (д) 0:0 17 Александрия 07.06.2020 Динамо (г) 1:5 07.11.2020 Львов (д) 1:0

* серия не закончена.