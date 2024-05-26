Металлист 1925 пропустил 23-й матч подряд
Более продолжительную серию с пропущенными голами имела только «Говерла»
В матче с «Вересом» (1:2) «Металлист 1925» продлил две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - до 23-х игр и домашнюю - до 11. В истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию имела только «Говерла» - 31 матч.
Последний раз харьковчане оставались «сухими» 24 сентября 2023 года, разойдясь по нулям в родных стенах с «Колосом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
31
|
Говерла
|
27.03.2010
|
Оболонь (д)
|
0:1
|
07.04.2013
|
Таврия (г)
|
2:0
|
23*
|
Металлист 1925
|
02.10.2023
|
Днепр-1 (г)
|
0:1
|
|
|
|
22
|
Закарпатье
|
18.09.2005
|
Таврия (г)
|
0:1
|
14.07.2007
|
Таврия (д)
|
1:0
|
21*
|
Нива Т
|
13.08.2000
|
Металлург М (д)
|
1:1
|
|
|
|
20
|
Торпедо
|
24.05.1997
|
Карпаты (г)
|
0:2
|
17.03.1998
|
Металлург З (г)
|
1:0
|
20
|
Арсенал
|
03.08.2013
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
07.10.2018
|
Ворскла (г)
|
2:0
|
19
|
Нефтяник
|
25.04.1992
|
Металлист (г)
|
0:2
|
29.09.2007
|
Динамо (г)
|
1:0
|
19
|
Таврия
|
26.04.2013
|
Ворскла (г)
|
2:2
|
09.11.2013
|
Заря (г)
|
0:0
|
19*
|
Олимпик
|
27.09.2020
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
|
|
|
17
|
Звезда
|
29.08.1999
|
Металлург Д (г)
|
0:2
|
26.05.2000
|
ЦСКА (д)
|
0:0
|
17
|
Металлург З
|
14.04.2013
|
Говерла (г)
|
0:2
|
01.11.2014
|
Черноморец (д)
|
0:0
|
17
|
Александрия
|
07.06.2020
|
Динамо (г)
|
1:5
|
07.11.2020
|
Львов (д)
|
1:0
* серия не закончена.
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