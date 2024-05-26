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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 11:13 | Обновлено 26 мая 2024, 11:47
338
0

Шахтер четвертый раз в истории проиграл в звании чемпиона

В двух случаях горняки, завоевав титул, уступили пятой команде чемпионата

26 мая 2024, 11:13 | Обновлено 26 мая 2024, 11:47
338
0
Шахтер четвертый раз в истории проиграл в звании чемпиона
ФК Шахтер

Седьмой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Четырежды, обеспечив золото, оступался «Шахтер» и трижды – «Динамо». В двух случаях горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, а в еще двух обидчиками оранжево-черных становилась пятая команда чемпионата: в прошдом сезоне – «Ворскла», в нынешнем – «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах

Сезон

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1997/98

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург Д (г)

0:1

1998/99

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Карпаты (г)

1:2

2015/16

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (г)

0:3

2016/17

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо (д)

2:3

2017/18

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо (г)

1:2

2022/23

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ворскла (г)

1:2

2023/24

Шахтер

Марино ПУШИЧ

Полесье (г)

0:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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