Шахтер четвертый раз в истории проиграл в звании чемпиона
В двух случаях горняки, завоевав титул, уступили пятой команде чемпионата
Седьмой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Четырежды, обеспечив золото, оступался «Шахтер» и трижды – «Динамо». В двух случаях горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, а в еще двух обидчиками оранжево-черных становилась пятая команда чемпионата: в прошдом сезоне – «Ворскла», в нынешнем – «Полесье».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1997/98
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
1998/99
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
2015/16
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
2016/17
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо (д)
|
2:3
|
2017/18
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо (г)
|
1:2
|
2022/23
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
2023/24
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
Полесье (г)
|
0:2
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