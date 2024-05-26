Шахтер четвертый раз в истории проиграл в звании чемпиона

Седьмой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Четырежды, обеспечив золото, оступался «Шахтер» и трижды – «Динамо». В двух случаях горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, а в еще двух обидчиками оранжево-черных становилась пятая команда чемпионата: в прошдом сезоне – «Ворскла», в нынешнем – «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах