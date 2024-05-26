Денис ПИДГУРСКИЙ: «Наши главные успехи еще впереди»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 30-го тура УПЛ:

«Трудно что-то говорить сразу после матча, ведь у всей команды много негативных эмоций. Перед игрой мы настраивались получить необходимый для нас результат, ведь «Рух» хотел попасть в еврокубки. К сожалению, нам это не удалось. В то же время есть понимание, что мы – молодые игроки и главные наши успехи еще впереди. Я уверен, что каждый из ребят не остановится на достигнутом, а будет работать еще больше и лучше, чтобы таки попасть в еврокубки. Видимо, мы еще не готовы к этому.

В целом «Рух» провел хороший матч. Команда качественно переходила из обороны в атаку, но «Динамо» в некоторых эпизодах повезло больше. Не сказал бы, что киевляне имели много моментов, чтобы забить, но они лучше их использовали. Свои же возможности мы не реализовали – очень обидно. Но мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше – это футбол и через такие поражения также нужно пройти.

У нас замечательная команда, замечательный тренерский штаб, руководство, которое поддерживает нас во всем. Это был хороший сезон в нашем исполнении. Да, нам не удалось выйти в еврокубки, но мы продемонстрировали достойное выступление в УПЛ. Сейчас каждый из нас поддерживает друг друга и я убежден, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы получить лучший результат.

Мы благодарны болельщикам за такую горячую поддержку. Они гнали нас вперед и это вдохновляло нас играть еще лучше. В некоторых матчах это был ключевой фактор и мы одерживали победы благодаря нашим фанам. Команда действительно чувствовала поддержку «двенадцатого игрока». Хочется, чтобы болельщики и в следующем сезоне продолжали ходить на наши матчи и поддерживать «Рух».

Из-за этого поражения «Рух» завершил сезон 2023/24 на 6-м месте, что не дает команде право на участие в еврокубках.