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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша команда не готова к выступлению в еврокубках»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 11:14 |
721
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша команда не готова к выступлению в еврокубках»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

26 мая 2024, 11:14 |
721
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Наша команда не готова к выступлению в еврокубках»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 30-го тура УПЛ:

«Мы недовольны результатом. Но на сегодняшний день команда не готова к выступлению в еврокубках. Для этого нам еще следует плодотворно поработать. Несмотря на это я благодарен ребятам за этот сезон – он получился очень хорошим. Многие наши футболисты только в этом сезоне дебютировали на уровне УПЛ и демонстрировали качественную игру.

После перерыва хотелось добавить остроты в атаке. Мы не играли на ничью, а хотели победить в игре с «Динамо». У них хватает хороших футболистов и даже с этими ротациями в составе за киевлян выступали сильные игроки. Нам важно было сегодня не проиграть, но те голы, которые мы пропустили, и те моменты, которые «Рух» допускал вблизи своих ворот, свидетельствовали о волнении наших ребят. Но они получат ценный опыт и постараются сделать все необходимое, чтобы не допускать таких ошибок.

Конечно, мы очень хотели попасть в еврокубки. Но я сказал игрокам в раздевалке, что эта ситуация говорит о том, что нам следует еще больше работать, не зацикливаясь на этом поражении. В «Рухе» много перспективных футболистов и при правильном подходе к делу они еще проявят себя. Сейчас им следует двигаться дальше и сделать правильные выводы. Никакой трагедии не произошло, ведь ребята провели качественный сезон.

У клуба есть стратегия развития и мы продолжим двигаться в этом направлении. Наши футболисты очень молодые и это важный для них путь, но мы верим, что они продолжат прогрессировать. Команде нужно точечное усиление, но покупать кого попало «Рух» не будет. Тренерский штаб и руководство клуба сделает все возможное, чтобы ребята продолжили развиваться и демонстрировали качественную игру и хорошие результаты.

Пока речь не идет о том, что кто-то покинет команду. Да, нашими футболистами интересуются другие клубы, но я думаю, что они останутся игроками «Руха». Также мы будем искать усиление, но не думаю, что наш состав сильно изменится. Впереди у команды отпуск, а сбор начнется 24 июня. Мы будем готовиться к новому сезону, который бросит нам еще больше вызовов и будет не менее сложным для нас».

Из-за этого поражения «Рух» завершил сезон 2023/24 на 6-м месте, что не дает команде право на участие в еврокубках.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Виталий Пономарев пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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