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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 10:57 | Обновлено 26 мая 2024, 11:07
102
0

Адамюк провел юбилейный матч в УПЛ

Защитник днепрян провел 200-й матч в чемпионатах Украины

26 мая 2024, 10:57 | Обновлено 26 мая 2024, 11:07
102
0
Адамюк провел юбилейный матч в УПЛ
СК Днепр-1. Владимир Адамюк

Матч с «Черноморцем» (2:0) стал 200-м для 32-летнего защитника днепрян Владимира Адамюка в чемпионатах Украины. 88 встреч он отыграл за «Днепр-1», 35 – за «Львов», 31 – за «Днепр», 30 – за «Верес» и 16 – за днепродзержинскую «Сталь».

На рубеж «200» Адамюк вышел через 8 лет 311 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 19 июля 2015 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Динамо» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владимира Адамюка в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Адамюка

Соперник

Счет

1-й

19.07.2015

Сталь Дз

Динамо

1:2 (д)

50-й

30.07.2017

Верес

Олимпик

0:0 (г)

100-й

03.04.2019

Львов

Мариуполь

2:3 (д)

150-й

02.10.2021

Днепр-1

Львов

1:0 (г)

200-й

25.05.2024

Днепр-1

Черноморец

2:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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