Адамюк провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Черноморцем» (2:0) стал 200-м для 32-летнего защитника днепрян Владимира Адамюка в чемпионатах Украины. 88 встреч он отыграл за «Днепр-1», 35 – за «Львов», 31 – за «Днепр», 30 – за «Верес» и 16 – за днепродзержинскую «Сталь».

На рубеж «200» Адамюк вышел через 8 лет 311 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 19 июля 2015 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Динамо» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владимира Адамюка в УПЛ