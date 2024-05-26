Адамюк провел юбилейный матч в УПЛ
Защитник днепрян провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Матч с «Черноморцем» (2:0) стал 200-м для 32-летнего защитника днепрян Владимира Адамюка в чемпионатах Украины. 88 встреч он отыграл за «Днепр-1», 35 – за «Львов», 31 – за «Днепр», 30 – за «Верес» и 16 – за днепродзержинскую «Сталь».
На рубеж «200» Адамюк вышел через 8 лет 311 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 19 июля 2015 года в домашнем поединке «сталеваров» с «Динамо» (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Владимира Адамюка в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Адамюка
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
19.07.2015
|
Сталь Дз
|
Динамо
|
1:2 (д)
|
50-й
|
30.07.2017
|
Верес
|
Олимпик
|
0:0 (г)
|
100-й
|
03.04.2019
|
Львов
|
Мариуполь
|
2:3 (д)
|
150-й
|
02.10.2021
|
Днепр-1
|
Львов
|
1:0 (г)
|
200-й
|
25.05.2024
|
Днепр-1
|
Черноморец
|
2:0 (г)
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