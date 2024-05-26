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  4. Больно, но не стыдно. В Рухе прокомментировали невыход в еврокубки
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 09:43 |
977
4

Больно, но не стыдно. В Рухе прокомментировали невыход в еврокубки

Григорий Козловский поблагодарил игроков и тренерский штаб

26 мая 2024, 09:43 |
977
4
Больно, но не стыдно. В Рухе прокомментировали невыход в еврокубки
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал результат заключительного матча «желто-черных» в сезоне, в котором его команда уступила «Динамо» (1:2) и не попала в зону еврокубков.

«Сезон завершен. Подведем итоги и сделаем выводы немного позже. Сейчас много эмоций.

Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что мы имели возможность играть в такое непростое время и дарить положительные эмоции Вам, наши дорогие болельщики.

К сожалению, мы остановились в шаге от мечты. Но наша молодежь и тренерский штаб заслуживают слов благодарности – вы играли хорошо и, самое главное, вы как игроки и все мы как клуб придерживались правила Fair Play. Да, нам сегодня больно, но не стыдно. Уверен мы станем только сильнее.

Спасибо и Вам, наши дорогие болельщики, за горячую поддержку. «Рух» сделает все возможное, чтобы в новом сезоне порадовать Вас яркой игрой и новыми победами. Давайте двигаться вместе к нашей мечте», – заявил Козловский.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов Рух - Динамо
Владимир Клепач Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 5
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Асгейр Петреску
И больно, и стыдно.  А в следующем сезоне  Карпаты задвинут  тот Рух за Перемышль)
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+1
Алекс 122
Він же зассить сказати ахмєтов риже падло навіщо ти зиваєся в житомирі і викинув цим рух з єврокубків ? Буде скавчати або мовчати як сикло
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0
Алекс 122
Кияни могли як шахтар злити але не пустили рух .Дали шалабан по носі .Хай грають поки що без єврокубків .може наступного разу 
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-1
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Batya
Хіба у Винникках, бо у Львові ви нікому не цікаві.
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-2
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