Больно, но не стыдно. В Рухе прокомментировали невыход в еврокубки

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал результат заключительного матча «желто-черных» в сезоне, в котором его команда уступила «Динамо» (1:2) и не попала в зону еврокубков.

«Сезон завершен. Подведем итоги и сделаем выводы немного позже. Сейчас много эмоций.

Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что мы имели возможность играть в такое непростое время и дарить положительные эмоции Вам, наши дорогие болельщики.

К сожалению, мы остановились в шаге от мечты. Но наша молодежь и тренерский штаб заслуживают слов благодарности – вы играли хорошо и, самое главное, вы как игроки и все мы как клуб придерживались правила Fair Play. Да, нам сегодня больно, но не стыдно. Уверен мы станем только сильнее.

Спасибо и Вам, наши дорогие болельщики, за горячую поддержку. «Рух» сделает все возможное, чтобы в новом сезоне порадовать Вас яркой игрой и новыми победами. Давайте двигаться вместе к нашей мечте», – заявил Козловский.