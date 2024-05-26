Больно, но не стыдно. В Рухе прокомментировали невыход в еврокубки
Григорий Козловский поблагодарил игроков и тренерский штаб
Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал результат заключительного матча «желто-черных» в сезоне, в котором его команда уступила «Динамо» (1:2) и не попала в зону еврокубков.
«Сезон завершен. Подведем итоги и сделаем выводы немного позже. Сейчас много эмоций.
Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что мы имели возможность играть в такое непростое время и дарить положительные эмоции Вам, наши дорогие болельщики.
К сожалению, мы остановились в шаге от мечты. Но наша молодежь и тренерский штаб заслуживают слов благодарности – вы играли хорошо и, самое главное, вы как игроки и все мы как клуб придерживались правила Fair Play. Да, нам сегодня больно, но не стыдно. Уверен мы станем только сильнее.
Спасибо и Вам, наши дорогие болельщики, за горячую поддержку. «Рух» сделает все возможное, чтобы в новом сезоне порадовать Вас яркой игрой и новыми победами. Давайте двигаться вместе к нашей мечте», – заявил Козловский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
«Реал» сыграл вничью с «Бетисом»