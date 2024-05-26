Справились без Месси и Суареса. Интер Майами одолел Ванкувер Уайткэпс

В матче Major League Soccer «Интер Майами» отправился в Канаду, чтобы сыграть против «Ванкувер Уайткэпс».

Встреча для клуба из Флориды предстояла тяжелая, поскольку они не могли ожидать помощи от Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые пропускали поединок.

Это не помешало гостям контролировать игру. Сначала на 38-й минуте результативным ударом отметился Роберт Тейлор, а в начале второго тайма Кампана удвоил преимущество. Ближе к концу встречи хозяева получили право на пенальти – Райан Голд реализовал удар.

«Цапли» удержали победу и остались лидерами Восточной конференции.

MLS. Регулярный сезон. 26 мая

Ванкувер – Интер Майами – 1:2

Голы: Голд (78, пенальти) – Тейлор (38), Кампана (50)

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