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26 мая 2024, 05:50 |
17
0

Чемпионат Австралии. Сентрал Кост Маринерс второй раз подряд выиграл титул

В финальном матче их соперником был «Мельбурн Виктори»

26 мая 2024, 05:50 |
17
0
Чемпионат Австралии. Сентрал Кост Маринерс второй раз подряд выиграл титул
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая прошел финальный матч австралийской А-Лиги, в котором сошлись действующий чемпион «Сентрал Кост Маринерс» и «Мельбурн Виктори».

Клуб из Мельбурна забил первым – на 50-й минуте отличился Джейсон Джерия. Все шло к тому, что встреча так и завершится, но на 91-й минуте «Сентрал Кост Маринерс» точным ударом спас Райан Едмондсон.

После такого «Мельбурн» посыпался психологически, что позволило чемпиону в экстра-таймах дважды забить и защитить титул. Победу им принесли голы 18-летнего воспитанника клубной системы Мигеля Ди Пизио, а также ещё один гол Едмондсона.

Чемпионат Австралии. Финал. 25 мая

Сентрал Кост Маринерс – Мельбурн Виктори – 3:1 (1:1 в основное время)

Голы: Едмондсон (90+1, 120+1), Ди Пизио (97) – Джерия (50)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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Сентрал Кост Маринерс чемпионат Австралии по футболу видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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