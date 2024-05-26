Чемпионат Бельгии. Гент выиграл вторую шестерку, Сидорчук не играл

В чемпионате Бельгии завершился этап между командами второй шестерки, победитель которого выходит в плей-оф борьбы за место в Лиге конференций.

«Гент», который сразу начал доказывать, что лучше за остальных оппонентов, выиграл последний матч, одолев «Сент-Трюйден».

«Вестерло» на выезде сумел обыграть «Ауд-Хеверле Левен». Сергей Сидорчук не попал в заявку на матч.

В игре «Мехелен» – «Стандарт» было 5 голов, хозяева вышли победителями, забив решающий мяч на 90-й минуте.

Чемпионат Бельгии. Вторая шестерка

Гент – Сент-Трюйден – 2:1

Голы: Самоиз (48), Фернандес-Пардо (85)

Мехелен – Стандард – 3:2

Голы: Лаубербах (15, 17, 90) – Лоуренс (51), Бенжида (84)

Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 1:2

Голы: Торстейссон (52) – Васен (33), Тагир (45+3)

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