Чемпионат Бельгии. Гент выиграл вторую шестерку, Сидорчук не играл
В Бельгии состоялось три матча местного чемпионата
В чемпионате Бельгии завершился этап между командами второй шестерки, победитель которого выходит в плей-оф борьбы за место в Лиге конференций.
«Гент», который сразу начал доказывать, что лучше за остальных оппонентов, выиграл последний матч, одолев «Сент-Трюйден».
«Вестерло» на выезде сумел обыграть «Ауд-Хеверле Левен». Сергей Сидорчук не попал в заявку на матч.
В игре «Мехелен» – «Стандарт» было 5 голов, хозяева вышли победителями, забив решающий мяч на 90-й минуте.
Чемпионат Бельгии. Вторая шестерка
Гент – Сент-Трюйден – 2:1
Голы: Самоиз (48), Фернандес-Пардо (85)
Мехелен – Стандард – 3:2
Голы: Лаубербах (15, 17, 90) – Лоуренс (51), Бенжида (84)
Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 1:2
Голы: Торстейссон (52) – Васен (33), Тагир (45+3)
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