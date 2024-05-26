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Польша
26 мая 2024, 04:32 | Обновлено 26 мая 2024, 04:34
887
0

Чемпионат Польши. Ягеллония стала чемпионом впервые за 104 года

Завершился чемпионат Польши сезона 2023/2024

26 мая 2024, 04:32 | Обновлено 26 мая 2024, 04:34
887
0
Чемпионат Польши. Ягеллония стала чемпионом впервые за 104 года
facebook.com/JagielloniaBialystok1920

В Польше завершился местный чемпионат по футболу. Чемпионом стала «Ягеллония». Для клуба это первый чемпионский титул за 104-летнюю историю. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он заняли лишь 14-е место.

Столько же очок набрал и «Шленск», но уступил команде из Белостока за дополнительными показателями. Третье место выборола «Легия».

«Ракув» из Владиславом Кочергиным финишировал на 7-м месте, следом за ним расположился «Заглембе», за который играет Сергей Булеца.

Чемпионат Польши. 34-й тур

  • Радомяк - Видзев - 1:3
  • Рух - Краковия - 2:0
  • Пуща - Пяст - 1:0
  • ЛКС Лодзь - Сталь Мелец - 3:1
  • Ягеллония - Варта Познань - 3:0
  • Лех - Корона Кельце - 1:2
  • Погонь - Гурник Забже - 1:0
  • Легия - Заглембе Любин - 2:1
  • Ракув - Шленск - 1:2

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ягеллония 33 17 9 7 75 - 45 60
2 Шлёнск 33 17 9 7 48 - 30 60
3 Легия 33 15 11 7 49 - 38 56
4 Лех 33 14 11 8 46 - 39 53
5 Гурник Забже 33 15 8 10 45 - 40 53
6 Погонь Щецин 33 15 7 11 58 - 38 52
7 Ракув 32 14 10 8 53 - 35 52
8 Заглембе Л 32 12 8 12 40 - 47 44
9 Пяст 33 9 16 8 38 - 34 43
10 Видзев Лодзь 33 12 7 14 42 - 45 43
11 Сталь Мелец 33 11 10 12 40 - 45 43
12 Радомяк 33 10 8 15 40 - 55 38
13 Варта 33 9 10 14 33 - 40 37
14 Пуща 33 8 13 12 38 - 49 37
15 Краковия 32 7 15 10 43 - 44 36
16 Корона Кельце 33 7 14 12 38 - 43 35
17 Рух Хожув 33 5 14 14 38 - 55 29
18 Лодзь 32 5 6 21 30 - 72 21
Полная таблица

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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