Чемпионат Польши. Ягеллония стала чемпионом впервые за 104 года

В Польше завершился местный чемпионат по футболу. Чемпионом стала «Ягеллония». Для клуба это первый чемпионский титул за 104-летнюю историю. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он заняли лишь 14-е место.

Столько же очок набрал и «Шленск», но уступил команде из Белостока за дополнительными показателями. Третье место выборола «Легия».

«Ракув» из Владиславом Кочергиным финишировал на 7-м месте, следом за ним расположился «Заглембе», за который играет Сергей Булеца.

Чемпионат Польши. 34-й тур

Радомяк - Видзев - 1:3

Рух - Краковия - 2:0

Пуща - Пяст - 1:0

ЛКС Лодзь - Сталь Мелец - 3:1

Ягеллония - Варта Познань - 3:0

Лех - Корона Кельце - 1:2

Погонь - Гурник Забже - 1:0

Легия - Заглембе Любин - 2:1

Ракув - Шленск - 1:2

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