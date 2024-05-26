Польша26 мая 2024, 04:32 | Обновлено 26 мая 2024, 04:34
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Чемпионат Польши. Ягеллония стала чемпионом впервые за 104 года
Завершился чемпионат Польши сезона 2023/2024
26 мая 2024, 04:32 | Обновлено 26 мая 2024, 04:34
887
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В Польше завершился местный чемпионат по футболу. Чемпионом стала «Ягеллония». Для клуба это первый чемпионский титул за 104-летнюю историю. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он заняли лишь 14-е место.
Столько же очок набрал и «Шленск», но уступил команде из Белостока за дополнительными показателями. Третье место выборола «Легия».
«Ракув» из Владиславом Кочергиным финишировал на 7-м месте, следом за ним расположился «Заглембе», за который играет Сергей Булеца.
Чемпионат Польши. 34-й тур
- Радомяк - Видзев - 1:3
- Рух - Краковия - 2:0
- Пуща - Пяст - 1:0
- ЛКС Лодзь - Сталь Мелец - 3:1
- Ягеллония - Варта Познань - 3:0
- Лех - Корона Кельце - 1:2
- Погонь - Гурник Забже - 1:0
- Легия - Заглембе Любин - 2:1
- Ракув - Шленск - 1:2
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ягеллония
|33
|17
|9
|7
|75 - 45
|60
|2
|Шлёнск
|33
|17
|9
|7
|48 - 30
|60
|3
|Легия
|33
|15
|11
|7
|49 - 38
|56
|4
|Лех
|33
|14
|11
|8
|46 - 39
|53
|5
|Гурник Забже
|33
|15
|8
|10
|45 - 40
|53
|6
|Погонь Щецин
|33
|15
|7
|11
|58 - 38
|52
|7
|Ракув
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|8
|Заглембе Л
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9
|Пяст
|33
|9
|16
|8
|38 - 34
|43
|10
|Видзев Лодзь
|33
|12
|7
|14
|42 - 45
|43
|11
|Сталь Мелец
|33
|11
|10
|12
|40 - 45
|43
|12
|Радомяк
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|13
|Варта
|33
|9
|10
|14
|33 - 40
|37
|14
|Пуща
|33
|8
|13
|12
|38 - 49
|37
|15
|Краковия
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16
|Корона Кельце
|33
|7
|14
|12
|38 - 43
|35
|17
|Рух Хожув
|33
|5
|14
|14
|38 - 55
|29
|18
|Лодзь
|32
|5
|6
|21
|30 - 72
|21
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