VAR и гол на 90-й минуте. Селтик обыграл Рейнджерс в финале Кубка Шотландии

25 мая состоялся финал Кубка Шотландии по футболу. В решающем матче сошлись гранды местного футбола «Селтик» и «Рейнджерс».

Old Firm Derby оказался богатым на борьбу – футболисты получили 12 желтых карточек.

Первыми забили «рейнджеры», но точный удар от Абдалла Симы на 59-й минуте был отменен после просмотра VAR. Развязка проищошла на 90-й минуте, когда игрок «Селтика» Адам Ида удачно сыграл на добивании.

Кубок Шотландии. Финал. 25 мая

Селтик – Рейнджерс – 1:0

Гол: Ида (90)

Видеообзор матча

ГОЛ! Адам Ида, 18 мин.