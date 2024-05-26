VAR и гол на 90-й минуте. Селтик обыграл Рейнджерс в финале Кубка Шотландии
В решающем матче за трофей сошлись гранды шотландского футбола
25 мая состоялся финал Кубка Шотландии по футболу. В решающем матче сошлись гранды местного футбола «Селтик» и «Рейнджерс».
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Первыми забили «рейнджеры», но точный удар от Абдалла Симы на 59-й минуте был отменен после просмотра VAR. Развязка проищошла на 90-й минуте, когда игрок «Селтика» Адам Ида удачно сыграл на добивании.
Кубок Шотландии. Финал. 25 мая
Селтик – Рейнджерс – 1:0
Гол: Ида (90)
Видеообзор матча
ГОЛ! Адам Ида, 18 мин.
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