ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Монако последних лет уходит из клуба

Топ-клуб Франции «Монако» объявил об уходе форварда Виссама Бен Йеддера. 33-летний француз покинет команду на правах свободного агента – его контракт истекает в конце июня и не будет продлен.

Бен Йеддер выступал за «Монако» с 2019 года. За его переход «монегаски» отдали 40 млн евро испанской «Севилье». Он провел за клуб 201 матч, забил 118 голов и 34 результативные передачи.

Вместе с «Монако» нападающий выходил в финал Кубка Франции в 2021 году. По итогам сезона 2023/2024 Лиги 1 клуб занял второе место.

Виссам за карьеру также играл за «Тулузу». На его счету 3 гола за 19 поединков в составе национальной сборной Франции. Портал transfermarkt оценивает Бен Йеддера в 10 млн евро.