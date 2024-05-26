Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Монако последних лет уходит из клуба
Франция
26 мая 2024, 02:20 | Обновлено 26 мая 2024, 02:28
121
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Монако последних лет уходит из клуба

Виссам Бен Йеддер отдал Монако 5 лет карьеры

26 мая 2024, 02:20 | Обновлено 26 мая 2024, 02:28
121
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Монако последних лет уходит из клуба
asmonaco.com

Топ-клуб Франции «Монако» объявил об уходе форварда Виссама Бен Йеддера. 33-летний француз покинет команду на правах свободного агента – его контракт истекает в конце июня и не будет продлен.

Бен Йеддер выступал за «Монако» с 2019 года. За его переход «монегаски» отдали 40 млн евро испанской «Севилье». Он провел за клуб 201 матч, забил 118 голов и 34 результативные передачи.

Вместе с «Монако» нападающий выходил в финал Кубка Франции в 2021 году. По итогам сезона 2023/2024 Лиги 1 клуб занял второе место.

Виссам за карьеру также играл за «Тулузу». На его счету 3 гола за 19 поединков в составе национальной сборной Франции. Портал transfermarkt оценивает Бен Йеддера в 10 млн евро.

По теме:
Началась чистка состава? Ветеран украинского футбола покинет ЛНЗ
Клуб с большими традициями во Франции получил право сыграть переходной матч
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард
Виссам Бен Йеддер Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) свободный агент
Руслан Травкин Источник: ФК Монако
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Житомир – в еврокубках. Полесье одолело Шахтер и вышло в Лигу конференций
Футбол | 25 мая 2024, 17:44 11
Житомир – в еврокубках. Полесье одолело Шахтер и вышло в Лигу конференций
Житомир – в еврокубках. Полесье одолело Шахтер и вышло в Лигу конференций

Команда Шищенко будет представлять Украину в квалификационном раунде третьего по рангу еврокубка

Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Футбол | 25 мая 2024, 07:58 6
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности

Украинец лидирует в гонке бомбардиров

В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
Бокс | 25.05.2024, 07:29
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германии
Футбол | 25.05.2024, 23:05
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германии
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германии
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Футбол | 25.05.2024, 15:31
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
25.05.2024, 00:46 8
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2024, 12:48 2
Хоккей
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
24.05.2024, 16:55 1
Бокс
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
25.05.2024, 00:05 61
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем