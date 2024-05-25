Забивали только Золотые мячи. Барселона выиграла женскую Лигу чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов в Бильбао испанская Барселона переиграла французский Лион (2:0).

На 63-й минуте счет для блаугранас открыла обладательница Золотого мяча 2023 Айтана Бонмати.

А точку в матче на 90+6 минуте поставила Алексия Путельяс (2:0), которая получила Золотой мяч за 2021 и 2022 год.

Барселона защитила титул Лиги чемпионов. Для каталонцев это третья победа в финалах еврокубка (2021, 2023, 2024).

Лион является рекордсменом по числу трофеев – 8 титулов (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Лига чемпионов среди женщин. Финал

25 мая, Бильбао (Испания)

Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 2:0

Голы: Бонмати, 63, Путельяс, 90+6

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