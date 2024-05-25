ШОВКОВСКИЙ: «У Динамо был чемпионский график. Мог быть золотой матч»

«Динамо» в последнем матче сезона УПЛ обыграло «Рух» со счетом 2:1. Команда закончила сезон на второй позиции, а тренер Александр Шовковский отметил, что киевляне шли по чемпионскому графику.

«Понимали, что сегодня будем не основным составом играть, поэтому просит ребят ответственно подойти к работе. Как оценю свою работу? Есть мнение болельщиков, есть мнение президента клуба. Я могу сказать, что за 20 матчей один раз проиграть и дважды сыграть вничью – это очень неплохой, я бы даже сказал чемпионский результат».

«Если бы не техническое поражение («Александрии» в матче с «Шахтером» – прим), то сейчас мы бы говорили про золотой матч», – сказал Шовковский.

«Динамо» в таблице отстало от «Шахтера» на два очка.