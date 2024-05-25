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  4. ШОВКОВСКИЙ: «У Динамо был чемпионский график. Мог быть золотой матч»
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 18:31 | Обновлено 25 мая 2024, 18:32
1162
5

ШОВКОВСКИЙ: «У Динамо был чемпионский график. Мог быть золотой матч»

Тренер коротко оценил последний матч сезона

25 мая 2024, 18:31 | Обновлено 25 мая 2024, 18:32
1162
5
ШОВКОВСКИЙ: «У Динамо был чемпионский график. Мог быть золотой матч»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» в последнем матче сезона УПЛ обыграло «Рух» со счетом 2:1. Команда закончила сезон на второй позиции, а тренер Александр Шовковский отметил, что киевляне шли по чемпионскому графику.

«Понимали, что сегодня будем не основным составом играть, поэтому просит ребят ответственно подойти к работе. Как оценю свою работу? Есть мнение болельщиков, есть мнение президента клуба. Я могу сказать, что за 20 матчей один раз проиграть и дважды сыграть вничью – это очень неплохой, я бы даже сказал чемпионский результат».

«Если бы не техническое поражение («Александрии» в матче с «Шахтером» – прим), то сейчас мы бы говорили про золотой матч», – сказал Шовковский.

«Динамо» в таблице отстало от «Шахтера» на два очка.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 6
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serhiy
Можна ще в першому колі гол Миная не зарахований згадати.
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+3
FunnyCat_____
Ну по другому шахтёр не может взобраться на пьедестал 
Не зря же он в народе ФК Кабинет называется 
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+1
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Gargantua
даже более чем чемпионский
при Шовковском одно поражение и две ничьи.
все остальное победы.
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+1
PUMA
Александрия получит золотые медали?
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0
Victor QA
какой чемпионский график,  пусть  пересмотрит игры, низкий уровень игры. за матч пару раз по воротам  бьют   еврокубки покажут  уровень 
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0
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