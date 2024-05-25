25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 77-й минуте встречи второй гол для киевлян забил Антон Царенко.

19-летний хавбек сделал счет 2:1 в пользу «бело-синих».

❗️ ВИДЕО. 19-летний Царенко забил второй гол Динамо в ворота Руха