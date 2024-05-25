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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:01 | Обновлено 25 мая 2024, 17:03
907
0

ВИДЕО. Рух быстро сравнял счет в важнейшем матче против Динамо

На 63-й минуте в ворота киевского клуба отличился Роман Дидык

25 мая 2024, 17:01 | Обновлено 25 мая 2024, 17:03
907
0
ВИДЕО. Рух быстро сравнял счет в важнейшем матче против Динамо
ФК Рух Львов. Роман Дидык

25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 63-й минуте счет сравнял защитник львовского коллектива Роман Дидык.

Для «Руха» этот матч имеет большое турнирное значение. Команде нужно как минимум не проиграть, чтобы гарантировать себе еврокубки в следующем сезоне.

❗️ ВИДЕО. Рух быстро сравнял счет в важнейшем матче против Динамо

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Роман Дидык Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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