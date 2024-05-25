Украина. Премьер лига25 мая 2024, 17:01 | Обновлено 25 мая 2024, 17:03
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ВИДЕО. Рух быстро сравнял счет в важнейшем матче против Динамо
На 63-й минуте в ворота киевского клуба отличился Роман Дидык
25 мая 2024, 17:01 | Обновлено 25 мая 2024, 17:03
907
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25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 63-й минуте счет сравнял защитник львовского коллектива Роман Дидык.
Для «Руха» этот матч имеет большое турнирное значение. Команде нужно как минимум не проиграть, чтобы гарантировать себе еврокубки в следующем сезоне.
❗️ ВИДЕО. Рух быстро сравнял счет в важнейшем матче против Динамо
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