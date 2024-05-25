25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 51-й минуте счет в матче открыл сенегальский игрок киевлян Самба Диалло, который забил головой после навеса с углового.

Интересно, что рост футболиста составляет всего 1,68 метра.

❗️ ВИДЕО. Рост 1,68 м и гол головой! Динамо вышло вперед в матче с Рухом