ХАВИ: «Мне сказали, что Барсе нужен новый тренер. Уважаю это решение»
Тренер рассказал о своем уходе из команды
Наставник Хави рассказал о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта вчера в личном разговоре сказал ему об увольнении по итогам нынешнего сезона.
«Это были не самые простые дни, но я спокоен и с чувством выполненного долга покидаю «Барселону». Я остаюсь болельщиком этой команды, останусь им всегда. Мы проделали неплохую работу, несмотря на отсутствие титулов в сезоне. Президент клуба вчера мне сказал, что команде необходимы перемены. Он принимает решение. Я его уважаю».
«Я всегда буду доступен для «Барселоны», если мои услуги понадобятся. Клуб считает, что им нужен новый тренер. Мне кажется, мы могли бы добиться успеха в новом сезоне, если бы изменили некоторые вещи».
«Были хорошие моменты, были не очень хорошие – разные эмоции. Но дверь я не закрываю. Теперь я хочу взять перерыв и отдохнуть», – сказал Хави.
Любопытно, что сперва Хави сам объявил об уходе из команды, но затем руководство его переубедило. Однако комментарии Хави по поводу финансовой ситуации в клубе изменили мнение менеджмента.
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