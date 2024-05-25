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  4. ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 16:09 | Обновлено 25 мая 2024, 16:13
414
1

ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты

Хозяева повели 2:0 в матче с дончанами

25 мая 2024, 16:09 | Обновлено 25 мая 2024, 16:13
414
1
ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты
ФК Полесье. Луифер Эрнандес

В субботу, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Полесье» и «Шахтер».

Игра проходит на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте Педриньо забил в свои ворота, а на 29-й гол на свой счет записал нападающий житомирян Луифер Эрнандес.

ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Андрій Заліщук
Вперед, Житомир!!!
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