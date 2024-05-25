ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты

В субботу, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Полесье» и «Шахтер».

Игра проходит на центральном стадионе в Житомире.

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На 27-й минуте Педриньо забил в свои ворота, а на 29-й гол на свой счет записал нападающий житомирян Луифер Эрнандес.

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