Украина. Премьер лига25 мая 2024, 16:09 | Обновлено 25 мая 2024, 16:13
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ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты
Хозяева повели 2:0 в матче с дончанами
25 мая 2024, 16:09 | Обновлено 25 мая 2024, 16:13
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В субботу, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Полесье» и «Шахтер».
Игра проходит на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте Педриньо забил в свои ворота, а на 29-й гол на свой счет записал нападающий житомирян Луифер Эрнандес.
ВИДЕО. Полесье шокировало Шахтер, забив дважды чемпиону за 2 минуты
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