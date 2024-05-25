Испания25 мая 2024, 16:11 |
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ФОТО. Космическое завершение сезона. Цыганков празднует на стадионе Жироны
Цыганков оценил классный сезон Жироны
25 мая 2024, 16:11 |
4617
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Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков в своем Instagram оценил финал сезона, в котором команда разгромила «Гранаду» 7:0, а также чемпионат в целом.
«Космическое завершение исторического сезона. Благодарю всех за любовь и поддержку в течение этого года», — отметил Цыганков.
Виктор после двух голов и ассиста достал лазерный меч из фильмов о Звездных войнах. Украинец завершил сезон Ла Лиги с 8 голами и 7 результативными передачами и теперь будет готовиться к Евро-2024.
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