ФОТО. Космическое завершение сезона. Цыганков празднует на стадионе Жироны

Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков в своем Instagram оценил финал сезона, в котором команда разгромила «Гранаду» 7:0, а также чемпионат в целом.

«Космическое завершение исторического сезона. Благодарю всех за любовь и поддержку в течение этого года», — отметил Цыганков.

Виктор после двух голов и ассиста достал лазерный меч из фильмов о Звездных войнах. Украинец завершил сезон Ла Лиги с 8 голами и 7 результативными передачами и теперь будет готовиться к Евро-2024.