Без игроков сборных. Составы Шахтера и Динамо на последний тур УПЛ

В последнем туре УПЛ Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо сразится с Рухом. Оба лидера чемпионата Украины не будут задействовать игроков сборной Украины, которым нужно готовиться к Евро-2024.

У Шахтера в старте не будет защитников Матвиенко, Бондаря и Конопли, хавбеков Судакова, Степаненко и Зубкова, а также вратаря Ризныка и форварда Сикана, которые в резервном списке.

У Динамо сегодня не сыграют вратарь Бущан, защитник Тымчик, хавбеки Бражко, Шапаренко и Ярмоленко, а также форвард Ванат.

Полесье: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Кушниренко, Михайличенко, Назаренко, Танковский, Таллес, Мустафаев, Ндукве, Луифер

Шахтер: Твардовский, Гочолеишвили, Ракицкий, Бондаренко, Мироши, Назарина, Швед, Педриньо, Марлон, Кевин, Траоре

Рух: Ледвий, Слюбик, Слюсар, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Попов, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Андриевский, Волошин, Диалло, Бенито