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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 14:38 | Обновлено 25 мая 2024, 14:40
275
0

Без игроков сборных. Составы Шахтера и Динамо на последний тур УПЛ

Игроки сборных получили отдых

25 мая 2024, 14:38 | Обновлено 25 мая 2024, 14:40
275
0
Без игроков сборных. Составы Шахтера и Динамо на последний тур УПЛ
ФК Шахтер

В последнем туре УПЛ Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо сразится с Рухом. Оба лидера чемпионата Украины не будут задействовать игроков сборной Украины, которым нужно готовиться к Евро-2024.

У Шахтера в старте не будет защитников Матвиенко, Бондаря и Конопли, хавбеков Судакова, Степаненко и Зубкова, а также вратаря Ризныка и форварда Сикана, которые в резервном списке.

У Динамо сегодня не сыграют вратарь Бущан, защитник Тымчик, хавбеки Бражко, Шапаренко и Ярмоленко, а также форвард Ванат.

Полесье: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Кушниренко, Михайличенко, Назаренко, Танковский, Таллес, Мустафаев, Ндукве, Луифер

Шахтер: Твардовский, Гочолеишвили, Ракицкий, Бондаренко, Мироши, Назарина, Швед, Педриньо, Марлон, Кевин, Траоре

Рух: Ледвий, Слюбик, Слюсар, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Попов, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Андриевский, Волошин, Диалло, Бенито

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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