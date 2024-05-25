Украина. Премьер лига25 мая 2024, 14:55 | Обновлено 25 мая 2024, 15:13
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Стартовые составы на матчи последнего 30-го тура УПЛ
Семь матчей 30-го тура УПЛ пройдут в одно время, в 15:30
25 мая 2024, 14:55 | Обновлено 25 мая 2024, 15:13
594
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Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи последнего 30-го тура.
7 матчей тура пройдут в одно время, в 15:30.
УПЛ. 30-й тур
🔹 24 мая
- 15:30. ЛНЗ – Ворскла – 1:0
🔹 25 мая
- 15:30. Заря – Колос
- 15:30. Кривбасс – Минай
- 15:30. Металлист 1925 – Верес
- 15:30. Оболонь – Александрия
- 15:30. Полесье – Шахтер
- 15:30. Рух – Динамо Киев
- 15:30. Черноморец – Днепр-1
Ниже приведены стартовые составы всех команд
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