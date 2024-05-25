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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 14:55 | Обновлено 25 мая 2024, 15:13
594
0

Стартовые составы на матчи последнего 30-го тура УПЛ

Семь матчей 30-го тура УПЛ пройдут в одно время, в 15:30

25 мая 2024, 14:55 | Обновлено 25 мая 2024, 15:13
594
0
Стартовые составы на матчи последнего 30-го тура УПЛ
УПЛ

Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи последнего 30-го тура.

7 матчей тура пройдут в одно время, в 15:30.

УПЛ. 30-й тур

🔹 24 мая

  • 15:30. ЛНЗ – Ворскла – 1:0

🔹 25 мая

  • 15:30. Заря – Колос
  • 15:30. Кривбасс – Минай
  • 15:30. Металлист 1925 – Верес
  • 15:30. Оболонь – Александрия
  • 15:30. Полесье – Шахтер
  • 15:30. Рух – Динамо Киев
  • 15:30. Черноморец – Днепр-1

Ниже приведены стартовые составы всех команд

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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