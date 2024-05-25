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  4. Днепр-1: «У Пихаленка и Гуцуляка контракты завершаются, нужно продавать»
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 14:26 |
313
0

Днепр-1: «У Пихаленка и Гуцуляка контракты завершаются, нужно продавать»

Фридман заявил, что летом клуб рассмотрит различные варианты

25 мая 2024, 14:26 |
313
0
Днепр-1: «У Пихаленка и Гуцуляка контракты завершаются, нужно продавать»
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации с тренером Юрием Максимовым, а также о лидерах команды Александра Сватка, Алексее Гуцуляке, Александре Пихаленке и других.

– Была информация, что Максимов покинет команду после сезона.

Не знаю. У него контракт, в нем написано – если четвертое-пятое место, то контракт автоматически продлевается. Если шестое, то мы жмем друг другу руки и расходимся. Если у него будет желание уйти, заняв четвертое-пятое место, то тоже отпустим. Нет вопросов. Я не слышал о его желании уйти. Нам он такие заявления не делал. Сезон закончится – сядем и поговорим. Как он будет работать дальше, готов ли работать с молодежью. Увидим.

– И по игрокам, которых слухи отправляют в разные клубы. Филиппов, Сваток, Рубчинский, Пихаленок...

– Кого-то отпустим. Сватку уже 30, пусть поиграет где-нибудь. Почему нет? По Филиппову думаем, он думает. Но нет такого, что многие игроки уйдут – у футболистов есть контракт, никто просто так не уйдет. Может, уйдут Пихаленок, Гуцуляк – у них контракты скоро истекают, их надо продавать. Это обычная жизнь футбольного клуба. Кто-то нам не нужен, заканчивается контракт, возрастные игроки, нет смысла продолжать, — сказал Фридман.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Юрий Максимов Алексей Гуцуляк Александр Сваток Александр Пихаленок Валентин Рубчинский Александр Филиппов
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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