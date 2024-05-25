Днепр-1: «У Пихаленка и Гуцуляка контракты завершаются, нужно продавать»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации с тренером Юрием Максимовым, а также о лидерах команды Александра Сватка, Алексее Гуцуляке, Александре Пихаленке и других.

– Была информация, что Максимов покинет команду после сезона.

– Не знаю. У него контракт, в нем написано – если четвертое-пятое место, то контракт автоматически продлевается. Если шестое, то мы жмем друг другу руки и расходимся. Если у него будет желание уйти, заняв четвертое-пятое место, то тоже отпустим. Нет вопросов. Я не слышал о его желании уйти. Нам он такие заявления не делал. Сезон закончится – сядем и поговорим. Как он будет работать дальше, готов ли работать с молодежью. Увидим.

– И по игрокам, которых слухи отправляют в разные клубы. Филиппов, Сваток, Рубчинский, Пихаленок...

– Кого-то отпустим. Сватку уже 30, пусть поиграет где-нибудь. Почему нет? По Филиппову думаем, он думает. Но нет такого, что многие игроки уйдут – у футболистов есть контракт, никто просто так не уйдет. Может, уйдут Пихаленок, Гуцуляк – у них контракты скоро истекают, их надо продавать. Это обычная жизнь футбольного клуба. Кто-то нам не нужен, заканчивается контракт, возрастные игроки, нет смысла продолжать, — сказал Фридман.