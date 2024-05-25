Никто не вылетел до последнего тура. Расклады в борьбе за выживание в УПЛ

25 мая в одно время (15:30) состоятся поединки последнего 30-го тура чемпионата Украины.

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Интересно складывается ситуация внизу таблицы, где 4 команды ведут борьбу за выживание. Любопытно, что до последнего тура еще никто не вылетел, а такое в УПЛ бывает крайне редко.

Оболонь (26 очков) и Верес (25) находятся в зоне переходных матчей, а Минай (25) и Металлист 1925 (23) – в зоне вылета в Первую лигу.

В переходных матчах команда, занявшая 13-е место, сыграет против 4-й команды Первой лиги (Эпицентр), а клуб, который финиширует на 14-й позиций, будет играть против 3-й команды Первой лиги (Левый берег).

В последнем 30-м туре встречаются:

Оболонь – Александрия, Кривбас – Минай, Металлист 1925 – Верес

Первым дополнительным показателем при равенстве очков в УПЛ являются результаты в личных встречах (набранные в них очки, разница мячей, количество забитых в личных встречах), и только потом идет показатель – разница мячей во всех матчах.

Колос (29 очков) фактически обезопасил себя от переходных матчей, поскольку имеет равенство в личных встречах с Оболонью (0:0, 0:0), а общая разница мячей – на 10 лучше у клуба из Ковалевки, что за один тур отыграть нереально.

Оболони надо обыграть Александрию, чтобы обезопасить себя от прямого вылета. Аналогично Минаю нужно набирать максимум очков в игре против Кривбасса.

Самым интересным будет матч Металлист 1925 – Верес. Победитель матча получит хорошие шансы на выживание. Ничья не устроит харьковский клуб, а вот для Вереса мирный результат может стать как спасением, так и нет.

Интересны варианты дележа мест у трех команд. При этом у Вереса хорошие показатели в личных встречах.

Если три клуба наберут по 26 очков: Верес (8 баллов в личных), Оболонь (5), Минай (2). При таком раскладе за бортом УПЛ – Минай (26) и Металлист 1925 (24).

Расклад при дележе другой тройки (по 26): Оболонь (8 баллов в личных), Минай (4, мячи 3–3), Металлист 1925 (4, мячи 2–4). При этом Верес будет за бортом (25 очков), и компанию ему составит харьковский клуб.

Интрига очень серьезная. Уже через несколько часов станет известно, кто покинет УПЛ, а кто отправится в переходные матчи.

Еще один вопрос будет решен в последнем туре – Днепр-1 (49), Рух (49) и Полесье (47) ведут борьбу за две путевки в Q2 Лиги конференций. Если Полесью не удастся переиграть дома Шахтер, то в еврокубки попадут команды из Днепра и Львова.

Турнирная таблица УПЛ

30-й тур, 25 мая