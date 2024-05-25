Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никто не вылетел до последнего тура. Расклады в борьбе за выживание в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 13:55 | Обновлено 25 мая 2024, 14:20
1149
1

Никто не вылетел до последнего тура. Расклады в борьбе за выживание в УПЛ

25 мая состоится последний 30-й тур чемпионата Украины

25 мая 2024, 13:55 | Обновлено 25 мая 2024, 14:20
1149
1
Никто не вылетел до последнего тура. Расклады в борьбе за выживание в УПЛ
УПЛ. ФК Верес

25 мая в одно время (15:30) состоятся поединки последнего 30-го тура чемпионата Украины.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интересно складывается ситуация внизу таблицы, где 4 команды ведут борьбу за выживание. Любопытно, что до последнего тура еще никто не вылетел, а такое в УПЛ бывает крайне редко.

Оболонь (26 очков) и Верес (25) находятся в зоне переходных матчей, а Минай (25) и Металлист 1925 (23) – в зоне вылета в Первую лигу.

В переходных матчах команда, занявшая 13-е место, сыграет против 4-й команды Первой лиги (Эпицентр), а клуб, который финиширует на 14-й позиций, будет играть против 3-й команды Первой лиги (Левый берег).

В последнем 30-м туре встречаются:

  • Оболонь – Александрия, Кривбас – Минай, Металлист 1925 – Верес

Первым дополнительным показателем при равенстве очков в УПЛ являются результаты в личных встречах (набранные в них очки, разница мячей, количество забитых в личных встречах), и только потом идет показатель – разница мячей во всех матчах.

Колос (29 очков) фактически обезопасил себя от переходных матчей, поскольку имеет равенство в личных встречах с Оболонью (0:0, 0:0), а общая разница мячей – на 10 лучше у клуба из Ковалевки, что за один тур отыграть нереально.

Оболони надо обыграть Александрию, чтобы обезопасить себя от прямого вылета. Аналогично Минаю нужно набирать максимум очков в игре против Кривбасса.

Самым интересным будет матч Металлист 1925 – Верес. Победитель матча получит хорошие шансы на выживание. Ничья не устроит харьковский клуб, а вот для Вереса мирный результат может стать как спасением, так и нет.

Интересны варианты дележа мест у трех команд. При этом у Вереса хорошие показатели в личных встречах.

Если три клуба наберут по 26 очков: Верес (8 баллов в личных), Оболонь (5), Минай (2). При таком раскладе за бортом УПЛ – Минай (26) и Металлист 1925 (24).

Расклад при дележе другой тройки (по 26): Оболонь (8 баллов в личных), Минай (4, мячи 3–3), Металлист 1925 (4, мячи 2–4). При этом Верес будет за бортом (25 очков), и компанию ему составит харьковский клуб.

Интрига очень серьезная. Уже через несколько часов станет известно, кто покинет УПЛ, а кто отправится в переходные матчи.

Еще один вопрос будет решен в последнем туре – Днепр-1 (49), Рух (49) и Полесье (47) ведут борьбу за две путевки в Q2 Лиги конференций. Если Полесью не удастся переиграть дома Шахтер, то в еврокубки попадут команды из Днепра и Львова.

Турнирная таблица УПЛ

30-й тур, 25 мая

  • 15:30. Заря – Колос
  • 15:30. Кривбасс – Минай
  • 15:30. Металлист 1925 – Верес
  • 15:30. Оболонь – Александрия
  • 15:30. Полесья – Шахтер
  • 15:30. Рух – Динамо Киев
  • 15:30. Черноморец – Днепр-1
По теме:
Без игроков сборных. Составы Шахтера и Динамо на последний тур УПЛ
Тростянец – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1: «У Пихаленка и Гуцуляка контракты завершаются, нужно продавать»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Металлист 1925 Верес Ровно Оболонь Киев Минай Металлист 1925 - Верес выбор редакции Днепр-1 Рух Львов Полесье Житомир
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Бокс | 25 мая 2024, 00:03 2
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина

Тайсон проиграл Александру в мегафайте за абсолют

В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
Бокс | 25 мая 2024, 07:29 0
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF

Фрэнк Уоррен высказался о перспективах

Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 25.05.2024, 00:46
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Реал – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.05.2024, 14:35
Реал – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.05.2024, 07:06
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igorgumeniuk27
Тут питання лише чи менеджмент Полісся "попросить" донеччан грати піддавки і простимулює суперників конкурентів щоби піддавки не грати. Те ж саме про Дніпро-1 та Рух)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
23.05.2024, 19:51 88
Война
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
25.05.2024, 07:01 23
Футбол
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
25.05.2024, 00:05 61
Футбол
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
24.05.2024, 23:31 1
Футбол
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
23.05.2024, 17:06 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем