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  4. Тренер Ингульца: «Про премиальные не знаю. Надеюсь, все будут довольны»
Украина. Первая лига
25 мая 2024, 13:49 |
320
0

Тренер Ингульца: «Про премиальные не знаю. Надеюсь, все будут довольны»

Лупашко рассказал о чемпионском сезоне

25 мая 2024, 13:49 |
320
0
Тренер Ингульца: «Про премиальные не знаю. Надеюсь, все будут довольны»
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

«Ингулец» в последнем туре Первой лиги обыграл «Карпаты» и выиграл чемпионат. Наставник команды Владислав Лупашко оценил сезон и выход в УПЛ.

Тренер уверен, что в элитном дивизионе команда не откажется от атакующего футбола.

«Задачу выйти в УПЛ мы выполнили заранее, но перед игрой с «Карпатами» с ребятами поговорили о том, что мы много в чем сильнее соперников в Первой лиге и мы должны выиграть чемпионат. Было тяжело, ведь еще до первой встречи с «Карпатами» мы им уступали 8 очков. О премиальных разговора конкретного по сумме не было. У президента были эмоции после игры. Я не знаю объем премиальных, но надеюсь, что все будут довольны».

«Наш стиль игры? Мы понимали, что если упростим игру, то где-то могли бы легче добывать результат. Но мы ребятам сразу сказали, что мы будем играть в свой футбол еще в первом туре. И пусть начали сезон довольно сложно и пошли слухи о переменах, но мы сохранили наш атакующий футбол. У нас есть свой стиль, от которого мы не отойдем».

«Если скажем ребятам, что в УПЛ будем играть от обороны, то они будут разочарованы», – сказал Лупашко.

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Ингулец Владислав Лупашко Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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