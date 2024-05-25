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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Компани однажды станет тренером Манчестер Сити»
Англия
25 мая 2024, 13:27 |
459
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Компани однажды станет тренером Манчестер Сити»

Опытный испанец доволен тем, как прогрессирует бельгиец

25 мая 2024, 13:27 |
459
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Компани однажды станет тренером Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Компани и Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает, что его бывший игрок, а ныне тренер «Бернли» Венсан Компани добьется успеха в своей работе.

По информации немецких СМИ, Компани станет тренером «Баварии».

«Не имеет значения, что Компани вместе с «Бернли» вылетел из АПЛ. Я высоко оцениваю его работу, его человеческие качества, то, как он ведет себя в работе со СМИ».

«Я буду рад видеть его в «Баварии». И можете мне поверить – Венсан в будущем станет тренером «Манчестер Сити». Так и будет. Позвоните мне, когда это случится», – сказал Гвардиола.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Венсан Компани Бавария Бернли назначение тренера
Иван Зинченко Источник: BBC
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