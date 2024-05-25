Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая

26 мая стартуют матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В воскресенье на корты Парижа выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда

Корт №14. 1-й запуск (12:00)

Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Айла Томлянович (№207 WTA) [WC]

Корт №12. 1-й запуск (12:00)

Леся Цуренко (№44 WTA) – Донна Векич (№40 WTA)

Корт №6. 2-й запуск (13:30*)

Марта Костюк (№20 WTA) ​[18] – Лаура Пигосси (№119 WTA) ​[Q]

*ориентировочное время начала по Киеву

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