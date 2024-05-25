Ролан Гаррос25 мая 2024, 13:51 | Обновлено 25 мая 2024, 14:06
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
В воскресенье на корты Парижа выйдут три украинки
25 мая 2024, 13:51 | Обновлено 25 мая 2024, 14:06
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26 мая стартуют матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В воскресенье на корты Парижа выйдут три украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда
Корт №14. 1-й запуск (12:00)
Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Айла Томлянович (№207 WTA) [WC]
Корт №12. 1-й запуск (12:00)
Леся Цуренко (№44 WTA) – Донна Векич (№40 WTA)
Корт №6. 2-й запуск (13:30*)
Марта Костюк (№20 WTA) [18] – Лаура Пигосси (№119 WTA) [Q]
*ориентировочное время начала по Киеву
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