Испания25 мая 2024, 12:13 | Обновлено 25 мая 2024, 12:29
3062
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ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
Постер с Цыганковым и мастером Йодой
25 мая 2024, 12:13 | Обновлено 25 мая 2024, 12:29
3062
0
«Жирона» на своей странице в Instagram оценила празднование хавбека Виктора Цыганкова после яркого выступления в матче Ла Лиги против «Гранады».
Виктор, который забил два гола и сделал результативную передачу, поднял над головой лазерный мяч из серии фильмов Звездные войны.
«Jedinkov» – отметила «Жирона», сделав постер с мастером Йодой.
Виктор завершил сезон Ла Лиги с 8 голами и 7 результативными передачами.
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