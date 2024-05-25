ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова

«Жирона» на своей странице в Instagram оценила празднование хавбека Виктора Цыганкова после яркого выступления в матче Ла Лиги против «Гранады».

Виктор, который забил два гола и сделал результативную передачу, поднял над головой лазерный мяч из серии фильмов Звездные войны.

«Jedinkov» – отметила «Жирона», сделав постер с мастером Йодой.

Виктор завершил сезон Ла Лиги с 8 голами и 7 результативными передачами.