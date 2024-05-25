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Испания
25 мая 2024, 12:13 | Обновлено 25 мая 2024, 12:29
3062
0

ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова

Постер с Цыганковым и мастером Йодой

25 мая 2024, 12:13 | Обновлено 25 мая 2024, 12:29
3062
0
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» на своей странице в Instagram оценила празднование хавбека Виктора Цыганкова после яркого выступления в матче Ла Лиги против «Гранады».

Виктор, который забил два гола и сделал результативную передачу, поднял над головой лазерный мяч из серии фильмов Звездные войны.

«Jedinkov» – отметила «Жирона», сделав постер с мастером Йодой.

Виктор завершил сезон Ла Лиги с 8 голами и 7 результативными передачами.

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Иван Зинченко Sport.ua
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