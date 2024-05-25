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  4. Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Испания
25 мая 2024, 11:11 |
1572
4

Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»

Мичел понимает разочарование соперника

25 мая 2024, 11:11 |
1572
4
Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Жирона» в последнем туре Ла Лиги разгромила «Гранаду», которая уже вылетела из Ла Лиги, со счетом 7:0, а форвард Артем Довбик оформил хет-трик.

Это позволило украинцу добраться до отметки в 24 гола и опередить на один мяч Александера Серлота в гонке лучших бомбардиров.

«Мы очень хотели помочь Довбику стать лучшим бомбардиром. Теперь посмотрим, что Серлот покажет в матче «Вильярреала» против «Осасуны». Мне жаль тренера «Гранады» Сандовала. Я прекрасно понимаю, что значит переживать тяжелые времена и вылетать».

«Мы уважаем соперника, но Довбику нужен приз лучшему бомбардиру. Артем хочет этот статус, все мы хотим этого. Так что наши извинения Гранаде».

«Со мной такое уже случилось, я вылетал со своими командами», — сказал Мичел.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Phantom
Гранаді потрібно було одразу пропустити три від Довбика і не отримали би сім 😄
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+7
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Yass
Ну за три голи Мічел вибачився, а ще чотири як він пояснить?
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+1
Алекс 122
Справа в тому що через 3 години грає вільярееал і  може бути цього замало 
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0
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