Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Мичел понимает разочарование соперника
«Жирона» в последнем туре Ла Лиги разгромила «Гранаду», которая уже вылетела из Ла Лиги, со счетом 7:0, а форвард Артем Довбик оформил хет-трик.
Это позволило украинцу добраться до отметки в 24 гола и опередить на один мяч Александера Серлота в гонке лучших бомбардиров.
«Мы очень хотели помочь Довбику стать лучшим бомбардиром. Теперь посмотрим, что Серлот покажет в матче «Вильярреала» против «Осасуны». Мне жаль тренера «Гранады» Сандовала. Я прекрасно понимаю, что значит переживать тяжелые времена и вылетать».
«Мы уважаем соперника, но Довбику нужен приз лучшему бомбардиру. Артем хочет этот статус, все мы хотим этого. Так что наши извинения Гранаде».
«Со мной такое уже случилось, я вылетал со своими командами», — сказал Мичел.
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