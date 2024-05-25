В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Александрия».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Матч начнется – в 15:30.

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Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 26 очков. У «Александрии» 11-я позиция и 31 набранный пункт.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Оболонь» – «Александрия» в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит УПЛ ТВ.