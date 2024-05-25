Украина. Премьер лига25 мая 2024, 10:23 | Обновлено 25 мая 2024, 11:31
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Александрия
Поединок пройдет 25 мая в 15:30 в Киеве
25 мая 2024, 10:23 | Обновлено 25 мая 2024, 11:31
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Александрия».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Матч начнется – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место, имея в активе 26 очков. У «Александрии» 11-я позиция и 31 набранный пункт.
Видеотрансляцию поединка «Оболонь» – «Александрия» в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит УПЛ ТВ.
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