23-летний чех не пустил Джоковича в финал на турнире в Женеве
Томаш Махач впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.
В матче 1/2 финала сербский теннисист в трех сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (№44 ATP). По ходу матча Джокович брал медицинский тайм-аут.
Женева. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 6:0, 1:6
Джокович и Махач сыграли во второй раз, счет сравнялся. Чех ранее никогда не обыгрывал соперников из топ-5 мирового рейтинга.
23-летний Томаш в финале сыграет против победителя матча Флавио Коболли (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия).
Махач никогда не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде.
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