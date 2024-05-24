23-летний чех не пустил Джоковича в финал на турнире в Женеве

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.

В матче 1/2 финала сербский теннисист в трех сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (№44 ATP). По ходу матча Джокович брал медицинский тайм-аут.

Женева. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 6:0, 1:6

Джокович и Махач сыграли во второй раз, счет сравнялся. Чех ранее никогда не обыгрывал соперников из топ-5 мирового рейтинга.

23-летний Томаш в финале сыграет против победителя матча Флавио Коболли (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия).

Махач никогда не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде.