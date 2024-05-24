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  4. 23-летний чех не пустил Джоковича в финал на турнире в Женеве
ATP
24 мая 2024, 17:48 | Обновлено 24 мая 2024, 17:53
299
1

23-летний чех не пустил Джоковича в финал на турнире в Женеве

Томаш Махач впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга

24 мая 2024, 17:48 | Обновлено 24 мая 2024, 17:53
299
1
23-летний чех не пустил Джоковича в финал на турнире в Женеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.

В матче 1/2 финала сербский теннисист в трех сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (№44 ATP). По ходу матча Джокович брал медицинский тайм-аут.

Женева. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 6:0, 1:6

Джокович и Махач сыграли во второй раз, счет сравнялся. Чех ранее никогда не обыгрывал соперников из топ-5 мирового рейтинга.

23-летний Томаш в финале сыграет против победителя матча Флавио Коболли (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия).

Махач никогда не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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T-800
только ленивый сейчас пустит Джоковича в финал любой категории сложности, скажи такое в ноябре-декабре перед стартом сезона ...
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