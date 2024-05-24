Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк назвал лучшего украинского футболиста прямо сейчас:

«Для меня – это Михаил Мудрик. Мне нравится его сумасшедшая скорость. Он летит, как вертолет. Если Мудрик уже несется, то чтобы его остановить надо только ногу ломать или трусы и футболку рвать или за кудри поймать, потому что его невозможно догнать. Раньше в «Шахтере» таким был Тайсон. Мне такие игроки нравятся».

Ранее Александр Поворознюк заявил, что заметил положительные изменения в работе арбитров после того, как президентом УАФ стал Андрей Шевченко, а Екатерину Монзуль назначили руководить комитетом арбитров.