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Англия
24 мая 2024, 15:50 |
3562
8

Поворознюк назвал лучшего украинского футболиста прямо сейчас

Президент «Ингульца» в восторге от игры Михаила Мудрика

24 мая 2024, 15:50 |
3562
8
Поворознюк назвал лучшего украинского футболиста прямо сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк назвал лучшего украинского футболиста прямо сейчас:

«Для меня – это Михаил Мудрик. Мне нравится его сумасшедшая скорость. Он летит, как вертолет. Если Мудрик уже несется, то чтобы его остановить надо только ногу ломать или трусы и футболку рвать или за кудри поймать, потому что его невозможно догнать. Раньше в «Шахтере» таким был Тайсон. Мне такие игроки нравятся».

Ранее Александр Поворознюк заявил, что заметил положительные изменения в работе арбитров после того, как президентом УАФ стал Андрей Шевченко, а Екатерину Монзуль назначили руководить комитетом арбитров.

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Александр Поворознюк Михаил Мудрик Челси Ингулец Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Наш Форрест Гамп.
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+2
Ostap Sweet Cherry
Сегодня лучший в мире - Панасенко из Ингулца , который на 90+1 выдрал из Карпат победу и Кубок  Первой лиги.
Гордона ставка на Львов пролетела.  
  Поворознюк вышел на поле и переобнял всех своих подряд. Во гульбан  сегодня в Петрово!!!
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+2
Boodya
Добре що написано "мовою оригіналу"
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+1
New Zealander
За сборную да. И я сейчас не о матче с исландцами где Мудрик гол забил и не о матче с Мальтой где Мудрик забил тоже космический гол. Я говорю о матче с Македонией (2-3)где Мудрик сделал два космических асиста и показал невероятный спринтерский бег
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+1
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PUMA
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+1
FunnyCat_____
ну разве что сумашедша швидкість
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0
Gargantua
беги, Форрест, беги....
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0
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