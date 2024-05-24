Юлия Стародубцева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В финале отбора украинка сыграет с канадкой Мариной Стакушич (№184 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Фария – Мелигени Алвеш. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

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