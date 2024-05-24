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  4. Юлия Стародубцева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
24 мая 2024, 15:20 |
2077
5

Юлия Стародубцева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации Ролан Гаррос

24 мая 2024, 15:20 |
2077
5
Юлия Стародубцева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В финале отбора украинка сыграет с канадкой Мариной Стакушич (№184 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Фария – Мелигени Алвеш. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Марина Стакушич смотреть онлайн Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 5
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Nba37
Юля должна выходить в основную сетку Роллан Гарроса 
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+1
Vitaly Kozak
Мені той аут теж не побачився.
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+1
C.Пеклов
перший є!Юля давай!
Ответить
+1
T-800
Можливо наша перша ракетка України в недалекому майбутньому поки одна вийобується з "Форс-мажорами" на публіці
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+1
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