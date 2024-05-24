Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/2 финала украинка сразится с Даниэль Коллинс (№12 WTA). Встреча запланирована после матча Киз – Самсонова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Мэдисон Киз (№16 WTA) или Людмилой Самсоновой (№19 WTA).

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