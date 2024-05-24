Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 14:20 |
308
0

ЛНЗ – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 30-го тура УПЛ начнется в 15:30

24 мая 2024, 14:20 |
308
0
ЛНЗ – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Черкассы-арена

Сегодня, 24 мая, ЛНЗ на своем домашнем стадионе в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 8-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Сергея Долганского на матч:

ЛНЗ: Самойленко, Каплиенко, Салиху, Муравский, Яшари, Бойко, Наумец, Пасич, Молло, Тилль, Эйнел.

«Ворскла»: Домолега, Бацула, Павлюк, Рамирес, Пердута, Челядин, Хрипчук, Мякушко, Глущенко, Крупский, Ковталюк.

По теме:
ЛНЗ – Ворскла – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Ворскла стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
Футбол | 24 мая 2024, 14:09 2
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком

Нынешний и бывший президенты УАФ побеседовали на тему аудита

У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Бокс | 23 мая 2024, 20:09 3
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри

Рикки Хаттон поделился эмоциями от боя

Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
Бокс | 24.05.2024, 07:15
Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 24.05.2024, 00:02
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Футбол | 24.05.2024, 13:01
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
23.05.2024, 14:46 14
Футбол
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
23.05.2024, 07:03 29
Бокс
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 4
Футбол
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
22.05.2024, 12:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем