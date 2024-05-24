ЛНЗ – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 24 мая, ЛНЗ на своем домашнем стадионе в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 8-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Сергея Долганского на матч:

ЛНЗ: Самойленко, Каплиенко, Салиху, Муравский, Яшари, Бойко, Наумец, Пасич, Молло, Тилль, Эйнел.

«Ворскла»: Домолега, Бацула, Павлюк, Рамирес, Пердута, Челядин, Хрипчук, Мякушко, Глущенко, Крупский, Ковталюк.