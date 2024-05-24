Соболева выиграла 2 матча за день на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) выиграла два матча на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

Сначала она оказалась сильнее швейцарки Сюзан Бандекки (№345 WTA) в матче второго раунда, а чуть позже в 1/4 финала одолела представительницу Израиля Лину Глушко (№355 WTA).

Градо. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина, 4) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 7:6(5), 6:4

Градо. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина, 4) – Лина Глушко (Израиль) – 7:6(7), 6:2

В полуфинале украинку уже ждет восьмая сеяная британка Франческа Джонс (№295 WTA), которая разобралась с лидером посева Луизой Чирико (№224 WTA).