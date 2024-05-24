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  4. Соболева выиграла 2 матча за день на турнире ITF в Италии
ITF
24 мая 2024, 19:05 |
285
2

Соболева выиграла 2 матча за день на турнире ITF в Италии

Анастасия пробилась в полуфинал в Градо

24 мая 2024, 19:05 |
285
2
Соболева выиграла 2 матча за день на турнире ITF в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) выиграла два матча на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

Сначала она оказалась сильнее швейцарки Сюзан Бандекки (№345 WTA) в матче второго раунда, а чуть позже в 1/4 финала одолела представительницу Израиля Лину Глушко (№355 WTA).

Градо. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина, 4) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 7:6(5), 6:4

Градо. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина, 4) – Лина Глушко (Израиль) – 7:6(7), 6:2

В полуфинале украинку уже ждет восьмая сеяная британка Франческа Джонс (№295 WTA), которая разобралась с лидером посева Луизой Чирико (№224 WTA).

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Анастасия Соболева Лина Глушко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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sirjoga
Настя просто молодець!
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Muskrat2
Ще немає впевненості, що цих очок вистачить для Вімба. 
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