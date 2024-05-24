«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком

Нынешний президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о встрече со своим предшественником Андреем Павелко:

«Была встреча, здесь, в УАФ. Она была открытой и официальной. Был еще Игорь Грищенко. Мы пообщались. Тема? Темой разговора был аудит УАФ».

Напомним, Андрей Шевченко на посту президента УАФ заменил именно Андрея Павелко. На момент избрания нового главы украинского футбола Павелко находился в СИЗО в течение более чем 6 месяцев. 29 февраля бывший президент УАФ вышел на свободу.