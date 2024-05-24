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Чемпионат Европы
24 мая 2024, 14:14 | Обновлено 24 мая 2024, 14:39
274
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Каждая игра на Евро будет сложной»

Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от выступления команды на летнем чемпионате Европы

24 мая 2024, 14:14 | Обновлено 24 мая 2024, 14:39
274
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Каждая игра на Евро будет сложной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник национальной сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от выступления сине-желтой команды на летнем чемпионате Европы 2024:

«Давайте начнем с первой игры, затем второй и затем третьей. Загадывать наперед в таком турнире сложно. Каждая игра будет очень сложной. Вспомните матч против Северной Македонии. Все хотят выигрывать и показать себя. Шаг за шагом. Я еще не смотрел матчи наших соперников. Когда будем готовиться, то сможем оценить уровень соперников».

Напомним, первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет 17 июня против Румынии.

Ранее Виталий Миколенко рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: ВЗбирна
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