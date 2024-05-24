Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕВЧЕНКО: «Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война»
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 13:53 |
191
1

ШЕВЧЕНКО: «Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война»

Президент УАФ рассказал о разговоре с коллегами на конгрессе ФИФА

24 мая 2024, 13:53 |
191
1
ШЕВЧЕНКО: «Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о разговоре с коллегами на конгрессе ФИФА:

«На конгрессе ФИФА я общался со многими коллегами. Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война».

Также отмечается, что УЕФА аккредитовало российских журналистов на Евро-2024 и продолжит засчитывать баллы в клубный коэффициент россии.

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Почти сразу после этого клубы и сборная страны-террориста были отстранены от всех международных соревнований.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030 года.

По теме:
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
Шевченко рассказал о перспективах Бауманна из МЮ выступать за Украину
Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью
Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола российско-украинская война конгресс ФИФА
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Футбол | 24 мая 2024, 11:10 9
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»

Поворознюк доволен работой арбитров в Первой лиге

Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»
Футбол | 24 мая 2024, 11:15 2
Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»
Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»

Вице-президент «Кривбасса» оценил работу Екатерины Монзуль

Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Бокс | 23.05.2024, 19:43
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 24.05.2024, 00:02
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
Бокс | 24.05.2024, 07:15
Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mastorent
ну так андрюшу наверное спросили как там, а он - нормально всё, жируем. всё хорошо у нас. вот и не знают что война бл
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 3
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
23.05.2024, 07:03 29
Бокс
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
22.05.2024, 21:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем