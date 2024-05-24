ШЕВЧЕНКО: «Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война»
Президент УАФ рассказал о разговоре с коллегами на конгрессе ФИФА
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о разговоре с коллегами на конгрессе ФИФА:
«На конгрессе ФИФА я общался со многими коллегами. Во многих странах не знают, что в Украине продолжается война».
Также отмечается, что УЕФА аккредитовало российских журналистов на Евро-2024 и продолжит засчитывать баллы в клубный коэффициент россии.
Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Почти сразу после этого клубы и сборная страны-террориста были отстранены от всех международных соревнований.
Ранее Андрей Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030 года.
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