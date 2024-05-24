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Англия
24 мая 2024, 13:11 |
1026
2

Миколенко назвал точную дату своего возвращения к тренировкам

Украинский защитник «Эвертона» должен полностью восстановиться от травмы до 4 июня

24 мая 2024, 13:11 |
1026
2
Миколенко назвал точную дату своего возвращения к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал точную дату своего возвращения к тренировкам в общей группе:

«Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать. Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине.

Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет».

Напомним, в конце апреля 2024 года в матче против «Ливерпуля» Виталий Миколенко получил травму, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона АПЛ.

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Дмитро Вербинський Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Якщо відновлення буде по графіку то добре, буде ще 2 тижня перед Євро щоб набрати форму
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