Не только взрослая сборная. Шевченко рассказал, кто получил премиальные УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о премиальных для национальной и олимпийской сборной за выход на Евро-2024 и Олимпиаду соответственно:

«У нас были договоренности со штабом и игроками. Мы полностью выполнили свои обязательства перед игроками и персоналом. Также мы выплатили обещанные премиальные Олимпийской сборной Украины».

Ранее Sport.ua назвал сумму премиальных, которую получили игроки национальной сборной Украины за выход на Евро-2024.