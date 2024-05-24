Чемпионат Европы24 мая 2024, 12:42 |
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Не только взрослая сборная. Шевченко рассказал, кто получил премиальные УАФ
Ассоциация также вознаградила футболистов олимпийской сборной
24 мая 2024, 12:42 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о премиальных для национальной и олимпийской сборной за выход на Евро-2024 и Олимпиаду соответственно:
«У нас были договоренности со штабом и игроками. Мы полностью выполнили свои обязательства перед игроками и персоналом. Также мы выплатили обещанные премиальные Олимпийской сборной Украины».
Ранее Sport.ua назвал сумму премиальных, которую получили игроки национальной сборной Украины за выход на Евро-2024.
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