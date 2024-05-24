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  4. Не только взрослая сборная. Шевченко рассказал, кто получил премиальные УАФ
Чемпионат Европы
24 мая 2024, 12:42 |
608
0

Не только взрослая сборная. Шевченко рассказал, кто получил премиальные УАФ

Ассоциация также вознаградила футболистов олимпийской сборной

24 мая 2024, 12:42 |
608
0
Не только взрослая сборная. Шевченко рассказал, кто получил премиальные УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о премиальных для национальной и олимпийской сборной за выход на Евро-2024 и Олимпиаду соответственно:

«У нас были договоренности со штабом и игроками. Мы полностью выполнили свои обязательства перед игроками и персоналом. Также мы выплатили обещанные премиальные Олимпийской сборной Украины».

Ранее Sport.ua назвал сумму премиальных, которую получили игроки национальной сборной Украины за выход на Евро-2024.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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