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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 12:33 |
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0

Шевченко рассказал о формировании своей команды во главе УАФ

Глава организации поделился планами

24 мая 2024, 12:33 |
125
0
Шевченко рассказал о формировании своей команды во главе УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола рассказал о формировании своей команды во главе организации.

«Команда не до конца собрана и полностью не укомплектована. Будут появляться новые люди.

С теми, кто не будет выполнять поставленные задачи, мы будем прощаться», – признался 48-летний Шевченко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко дал оценку победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в мегафайте.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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