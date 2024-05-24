Шевченко рассказал о формировании своей команды во главе УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола рассказал о формировании своей команды во главе организации.

«Команда не до конца собрана и полностью не укомплектована. Будут появляться новые люди.

С теми, кто не будет выполнять поставленные задачи, мы будем прощаться», – признался 48-летний Шевченко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко дал оценку победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в мегафайте.