Украина. Премьер лига24 мая 2024, 12:33 |
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Шевченко рассказал о формировании своей команды во главе УАФ
Глава организации поделился планами
24 мая 2024, 12:33 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола рассказал о формировании своей команды во главе организации.
«Команда не до конца собрана и полностью не укомплектована. Будут появляться новые люди.
С теми, кто не будет выполнять поставленные задачи, мы будем прощаться», – признался 48-летний Шевченко.
Напомним, ранее Андрей Шевченко дал оценку победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в мегафайте.
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